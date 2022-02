Laura Lynn palmt met de polonaise de toog in tijdens haar eerste bezoek aan Rhodesgoed in Kachtem

Wim en Hilde van Rhodesgoed in Kachtem hadden voor de eerste keer Laura Lynn uit Ardooie geboekt voor een optreden. Of ze er spijt van hebben? Helemaal niet, want de Vlaamse schlagerkoningin zorgde voor ambiance tot en met, met als resultaat dat het echtpaar de zangeres al terug vastlegden voor een nieuwe show in hun zaak.

We zagen al vaak een optreden in het Rhodesgoed in Kachtem, maar wat Laura Lynn deed was super. De zangeres vroeg om de coronamaatregelen die nog van toepassing waren te respecteren en dus een eventuele polonaise met mondmasker aan te dansen. Dit werd ook opgevolgd. Laura Lynn palmde tijdens deze polonaise zelfs de toog van het Rhodesgoed in. De medewerkers van de zaak moesten méér dan één stapje opzij schuiven, zodat de lange, zelfs heel lange polonaise, voldoende plaats had om van de ene naar de andere kant van de zaak te wandelen. Het publiek genoot van ‘De kusjesdans/Naar de kermis’, van ‘De allereerste keer’ tot ‘Jij doet de wolken verdwenen’. Wie vertrok, gaf het toe: ’t was een super gezellige muzikale avond! (PADI)

En ook een polonaise voor de toog. © PADI/Jens

En nog eens de polonaise achter de toog. © PADI/Jens

En het bleef maar duren, die polonaise. © PADI/Jens