Laura Lynn krijgt de ‘Lage Landen Muziek Award’ uit handen van Herr Seele in Plopsaland De Panne

Woensdagnamiddag werd Laura Lynn verrast tijdens haar optreden op het Kustschlagerfestival in Plopsaland De Panne. De zangeres was bezig met haar nummers te brengen toen ze plots werd onderbroken door presentatrice Ilse. Ze had groot nieuws en er kwam groot bezoek. Niemand minder dan Herr Seele kwam langs om aan haar de ‘Lage Landen Muziek Award’ uit te reiken.

De tweede uitgave van het Kustschlagerfestival was er één met optredens van Paul Bruna, Laura Lynn en ook Willy Sommers. Voor de pauze stonden Paul Bruna en Laura Lynn op het podium. De zangeres had zo’n zes nummers gezongen of ze werd plots onderbroken door presentatrice Ilse. Laura keek raar op, wist niet wat er gebeurde en zei nadien dat ze dacht dat er iemand onwel was geworden in de zaal of dat er iemand heel snel z’n wagen moest verplaatsen op de parking. Maar dat was het helemaal niet, want de presentatrice riep er Dieter Bruneel van Neptunus-Be bij of de organisator van het Kustschlagerfestival.

Laura Lynn was zo gelukkig met die erkenning. © PADI/Daniël

Hij zei dat Laura Lynn met haar jongste single al met 49 liedjes in de hitparade stond. “We wachten niet tot nummer 50 om Laura in de spotlights te plaatsen. We besloten van haar nu de ‘Lage Landen Muziek Award’ te geven. En ik doe dat niet zelf, want we hebben groot bezoek. Inderdaad, niemand minder dan kunstenaar Herr Seele maakte het kunstwerk en beloofde van het ook te komen afgeven.” Dit gebeurde dan ook op het podium. Laura was totaal van streek, wist nadien eerst niet meer welk nummer ze moest brengen. Ze beloofde wel van deze prachtige Award een mooie plaats te geven in haar woning in Ardooie. De eerdere winnaars van deze Award zijn Marva, Peter Koelewijn, Willy Sommers, Eric Marijsse, Luc Steeno en Dana Winner. (PADI)

Natuurlijk kreeg Herr Seele een stevige kus van Laura Lynn. © PADI/Daniël

Laura Lynn poseert, samen met haar mama Kristine Vandenheede, met de ontvangen Award. © PADI/Daniël