Laura Lynn kijkt uit naar haar optredens op Het Schlagerfestival Zomereditie in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke: “Ik breng enkel ambiance!”

Laura Lynn, dé schlagerkoningin van Vlaanderen, uit Ardooie moet op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli geen verre verplaatsing maken, want ze staat twee keren op Het Schlagerfestival Zomereditie in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Het Schlagerfestival in Hasselt is voor Laura Lynn geen onbekend terrein, terwijl ze nu voor de allereerste keer ook op Het Schlagerfestival Zomereditie op West-Vlaamse bodem op de affiche staat. Laura Lynn kijkt er naar uit, want de zangeres heeft een band met Middelkerke. Al drie jaar staat ze daar immers op een camping op een boogscheut van waar men momenteel de Proximus Pop-Up Arena aan het opbouwen is.

Dinsdagmiddag: het was heel druk op het imposante terrein in de Westendelaan in Middelkerke waar diverse arbeiders al één week bezig zijn met de opbouw van de Proximus Pop-Up Arena. De ‘nieuwbouw’ gelijkt meer op een ‘hall’ in plaats van een ‘concerttent’. Vorig jaar moest men immers ook rekening houden met de coronamaatregelen en moest er dus extra verluchting mogelijk zijn. Dit jaar is de bouw anders, maar de capaciteit blijft dezelfde. Het was CEO Jan Van Esbroeck die de aanwezigen toesprak en toelichting gaf over het nieuwe concept, waarna burgemeester Jean-Marie Dedecker eveneens een woordje zei. Ook Laura Lynn was van de partij. De zangeres mag twee dagen na elkaar optreden op Het Schlagerfestival Zomereditie in Middelkerke. Natuurlijk is Laura Lynn daar heel gelukkig mee.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker, Laura Lynn, Stefaan Haerick van Pickx en CEO Jan Van Esbroeck. © PADI/Daniël

Het Schlagerfestival in Hasselt is je niet onbekend, want je nam daar al aan 12 van de 15 edities deel, maar in Middelkerke was je er vorig jaar niet bij én dit jaar wél. Juist?

Laura Lynn: “Vorig jaar passeerde ik hier enkele keren tijdens een wandeltocht. Ik kon alles meevolgen. Van de opstart tot de shows die hier waren. Het is een fantastisch initiatief. Het is overdekt, de ideale oplossing bij eventueel slecht weer. Zelf sta ik hier twee dagen op de affiche van Het Schlagerfestival Zomereditie. Ik kijk er echt naar uit. Ik zal een viertal nummers brengen en het is inderdaad de bedoeling dat ik mijn klassiekers breng, zoals ‘Jij Doet De Wolken Verdwijnen’ ‘Je Hebt Me 1000 x belogen’, enz. zal brengen. Ik zal de kaart van de ambiance trekken. Op zo’n evenement is een rustig liedje immers minder van toepassing.”

Euh, vorig jaar wandelde je hier enkele keren voorbij. Ben je zo’n wandelfanaat geworden én waarom wandelde je dan precies hier in Middelkerke?

Laura Lynn: “Toen corona begon, sloeg de verveling toe. Sindsdien heb ik hier een klein miniverblijfje op een camping in Middelkerke, waar ook mijn dochtertje zich kan uitleven. Zij kan hier echt ravotten, zalig toch. Ik heb mijn hart verloren aan Middelkerke. Hoe dat komt, weet ik niet. Vroeger als kind kwam ik hier niet zo vaak. Maar burgemeester Jean-Marie Dedecker is iemand die heel veel doet voor de bevolking van Middelkerke. Ook ‘Tien-om-te-Zien’ keert naar hier terug én ook daar kijk ik naar uit. Wie weet…Verder is er hier wel veel te beleven.”

Als bekende Vlaming is het niet evident om op een camping te verblijven. Laten de fans of andere mensen je met rust? Of loop je rond met een donkere bril op en draag je een zonnehoed?

Laura Lynn (lacht): “Eerlijk, ik loop hier heel gewoon rond, ongeschminkt, met mijn haar in een staartje. De mensen zijn heel vriendelijk, doen niet vervelend, slaan eens een babbeltje maar laten mij verder met rust. Ik werd hier ook direct warm ontvangen door m’n buren op de camping en ook dat doet deugd. We deden al eens een barbecue, dronken iets samen. Dat zijn allemaal heel lieve mensen. Natuurlijk vraagt er eens iemand om een foto of handtekening, maar dat hoort bij m’n job hé. Niet enkel in Middelkerke, maar overal waar ik ga krijg ik wel eens zo’n vraag.”

CEO Jan Van Esbroeck, Laura Lynn, burgemeester Jean-Marie Dedecker en Stefaan Haerick van Pickx. © PADI/Daniël

Hoe ziet je zomer eruit?

Laura Lynn: “Enkele maanden geleden sloeg de paniek toe, want toen bleef het rustig in m’n agenda. Plots ging het in een stroomversnelling. Ik hoop dat het zo blijft. Ik heb nog altijd wat schrik. Ik merk dat het voor organisatoren niet gemakkelijk is, want er werd veel uitgesteld, alles komt nu samen en het is ook duurder geworden. Maar ik blijf positief, want waar ik al optrad, ging het heel goed. Ook hier zal het een succes worden.” (PADI)

Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke met voldoende parkeergelegenheid. De eerste show start op vrijdag 24 juni met The Australian Pink Floyd Show. De laatste show is op vrijdag 26 augustus met ‘Natalia in Concert’. Het volledig programma, tickets, enz. vind je terug op www.beatvenues.be