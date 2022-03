Laura Lynn én Wim Soutaer zijn meter én peter van hulporganisatie ‘Hope for Children’ in Geraardsbergen

Vorige zondag kon ‘Hope for Children’ uit Geraardsbergen eindelijk – na twee jaar corona – een receptie geven voor hun sponsors en vrijwilligers én dit in aanwezigheid van de koningin van de schlagers Laura Lynn en Wim Soutaer, respectievelijk meter en peter van deze organisatie.

Een woningbrand is één van de meest aangrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Ook voor kinderen kan dit traumatische gevolgen hebben. Zeker wanneer de schade zo groot is dat een groot deel van hun persoonlijke spullen verloren zijn gegaan. Denk maar aan een knuffelbeer, kledij, hun bed, enz…. Daarom werd ‘Hope for Children’ op 21 mei 2014 opgericht. Om niet enkel kinderen die werden geconfronteerd met een brand weer een glimlach te bezorgen, maar om ook kinderen die andere ernstige zaken meemaakten opnieuw blij te maken. Voor het meterschap vroeg de vereniging aan Laura Lynn of ze dat zag zitten. “Wanneer het met kinderen te maken heeft, dan zeg ik vlug ja om mee te werken”, vertelt Laura Lynn. De Vlaamse schlagerkoningin werd dan ook hét uithangbord van de hulporganisatie ‘Hope for Children’ in Geraardsbergen. “Ik zet graag die vereniging eens in de spotlights. Waarom? Omdat ze zoveel doen. Mijn inbreng is dan een kleine moeite. Als het lukt geef ik de aangekochte spulletjes ook graag zelf af aan de getroffen gezinnen. Dan kan een korte babbel wonderen doen. Ik heb inderdaad heel veel waardering en bewondering voor hun werking. Het is dus maar normaal dat ik regelmatig deze hulporganisatie eens in de spotlights plaats”, vertelt Laura verder.

© PADI/Sylvie

In 2000 nam Wim Soutaer deel aan de ‘Soundmixshow’ op vtm. Hij werd vierde, maar blijft 22 jaar later nog altijd een veelgevraagd artiest. Wim is niet enkel zanger, maar ook papa van twee kinderen. Op 19 september 2021 stond Wim tijdens de kermis in Viane (Geraardsbergen) samen met Laura Lynn op het podium. Daar gaf hij het beste van zichzelf. Achter de schermen zei Wim: “Ik ben nog geen peter en voor zo’n goed doel ben ik wel te vinden. Ik zei dan ook heel vlug ‘ja’ op hun vraag om peter te worden van ‘Hope for Children’. Samen met mijn collega Laura Lynn wil ik hen een hart onder de riem steken en helpen waar kan.” Het bestuur en de vrijwilligers zijn heel blij met deze bekende meter en peter, die vorige zondag ook present waren tijdens de receptie. Het bestuur kijkt al uit naar ‘Geraardsbergen Schlagert benefiet Hope for Children Schlagerfestival’ op 14 mei ‘22 en naar de jaarlijkse barbecue op 26 augustus ’22, met Laura Lynn, Wim Soutaer en Greg uit Tielt. (PADI)