Laura Lynn brengt eigentijdse versie uit van’Jolene’ naar aanleiding van Het Schlagerfestival 2025

Een roodharige bankbediende die flirtte met haar man gaf Dolly Parton in 1974 voldoende inspiratie voor ‘Jolene’, één van haar klassiekers en tevens de titeltrack van haar 13de solo-elpee. Als eerbetoon aan Carl Thomas Dean, de man die begin maart overleed na bijna 60 jaar huwelijk, en zijn vrouw Dolly, brengt Laura Lynn een nieuwe Nederlandstalige versie van de hitsingle uit. De release past perfect bij de ‘Wild Wild West’-editie van Het Schlagerfestival 2025, dat op zaterdag 29 en zondagnamiddag 30 maart, en op zaterdag 5 april plaatsvindt in Trixxo Arena Hasselt.

Voor ‘Schlagerkoningin’ Laura Lynn is 2025 een bijzonder jaar: het is precies twintig jaar geleden dat ze met haar debuutsingle ‘Je Hebt Me 1000 Maal Belogen’, een song waarmee ze eind februari nog op twee stond in de Radio Bene Schlager 30, doorbrak en Vlaanderen veroverde. Een mijlpaal die ze met veel enthousiasme viert op Het Schlagerfestival. “Doorheen de jaren heb ik twee succesvolle countryalbums uitgebracht. De nieuwe versie van ‘Jolene’ is een mooie aanvulling op dat repertoire en past perfect in het countrythema. Wie country zegt, voegt daar in één adem vaak Dolly Parton aan toe. Als je ziet dat zelfs Beyoncé op haar recentste album een versie opnam van ‘Jolene’ , zegt dat veel over de waarde van deze klassieker. Dat ik 20 jaar later, op datzelfde Schlagerfestivalpodium waar het voor mij allemaal begon, mijn jubileumjaar mag aftrappen, is de kers op de taart. Ongelofelijk hoe snel de tijd en de jaren voorbijvliegen, maar ik vind het geweldig. Het doet mij een groot plezier dat ik nog steeds zoveel mensen kan raken met mijn liedjes. Op Het Schlagerfestival gaan we er weer een stevig feestje van maken”, zegt Laura Lynn. (PADI)

Het Schlagerfestival 2025 vindt plaats op 29 en 30 maart, en 5 april in de Trixxo Arena in Hasselt. Gastheer Kürt Rogiers verwelkomt André Hazes, Jan Smit, Christoff, Laura Lynn, De Romeo’s, Yves Segers,Jo Vally, Bram & Lennert, Robby Longo, Laura Omloop en Willy Sommers. De laatste tickets voor de ‘Wild Wild West’-editie bestel je nu op www.hetschlagerfestival.be