Laura Lynn (46) is zo gelukkig met vriend Joffrey (45): “Ik ben al aan het studeren voor m’n herexamens!”

“Ze passen écht bij elkaar”, hoorden we iemand zeggen over het nieuwe koppel én dat is inderdaad ook zo. Qua leeftijd is dat zo, qua hun levensweg is dat ook zo. Beiden maakten een echtscheiding mee, maar ook kennen ze allebei de knepen van de showbizz. Voor Joffrey Van Snick is dat weliswaar al 25 jaar geleden, maar hij beseft maar al te goed wat zijn lieve vriendin Laura Lynn alias Sabrina ervoor moet doen en hoeveel avonden ze op de baan moet om haar contracten na te leven. Kortom, Laura en Joffrey zijn hét ideale koppel dat vele maanden in alle stilte werkte aan hun relatie vooraleer ze ermee naar buiten kwamen. Joffrey – turnleerkracht met natuurlijk ook de schoolvakantie – gaf tijdens onze babbel toe: “Ik ben al aan het studeren voor mijn herexamens”…

Laura Lynn straalt en nu weet iedereen waarom: na vele donkere maanden is ze eindelijk terug gelukkig. Samen met Joffrey timmert ze nu aan hun eigen liefdesweg. Kijk je naar het koppel, dan word je er zelf ook gelukkig van want ze stralen liefde, vriendschap, warmte, puur geluk uit.

Enkele weken geleden vroeg ik aan je tijdens een persmoment in Middelkerke hoe het was in de liefde en toen liet je uitschijnen dat er nog altijd geen nieuwe man was in je leven terwijl dat wél al een hele tijd zo was. Een leugentje om bestwil of bewust?

Laura: “Ik moest het op dat moment nog een klein beetje verzwijgen. Vooral voor onszelf én voor onze kinderen. Joffrey heeft twee dochtertjes en één zoontje, ik één dochtertje. We wilden heel zeker zijn. We zijn nu meer dan zes maanden verder en we zijn zéker. Vandaar dat ik het kenbaar maakte dat er een nieuwe vriend is in m’n leven.”

Hoe leerden jullie elkaar kennen? Tijdens ‘Tien-om-te-Zien’ zei er een nationale collega: maar in de periode van EnZo liep Laura Lynn al achter Joffrey.

Laura: “We kenden elkaar al inderdaad van in die tijd, zo’n 25 jaar geleden. We waren goed bevriend, maar het werd niets. We waren nog heel jong. Ik had een relatie, Joffrey had een relatie. Er ging 25 jaar over vooraleer we elkaar terug vonden. En inderdaad, ik zette die eerste stap. Ik viel alleen, zocht mensen van vroeger op. Zo kwam ik terecht bij Joffrey. Ik wist helemaal niet dat hij was gescheiden. Ik was wel benieuwd naar z’n leven. Wat deed Joffrey? Zat hij nog in de showbizz? Ik denk dat het eerste contact al dateert van ruim één jaar geleden. We hebben ons dus niet halsoverkop in een relatie gestort. Pas zes maanden geleden voelden we aan – na veel berichten en gesprekken – dat er meer in zat. En nu zijn we een koppel.”

Laura Lynn en Joffrey © PADI/Daniël

Was je geschrokken dat je plots een bericht kreeg van Laura Lynn?

Joffrey: “Het is altijd een beetje schrikken wanneer je een bericht krijgt uit het verleden, want er zijn toch ettelijke jaren over heen gegaan. Ik ontving dat letterlijk en figuurlijk. Het was heel amicaal in ’t begin, en pas nu en dan eens. Maar zoals een sneeuwbal ging dat aan het rollen. We lieten heel voorzichtig met de handrem op dat groeien. We bemerkten wel dat er veel gemeenschappelijke punten waren in het professioneel gegeven, in de liefde, enz. We begonnen meer te praten, voelden connectie en dus lieten we de handrem langzaam los. Zelf zit ik helemaal niet meer in de wereld van de showbizz. Met EnZo beleefde ik heel mooie tijden tussen 1994 tot 1998. ’t Begon toen ik 18 jaar was. Het waren fantastische jaren. Ik genoot er weinig van, omdat ik in die periode ook mijn studies leerkracht lichamelijke opvoeding volgde en behaalde. Dat is nu mijn beroepsbezigheid in een school in Geraardsbergen, waar ik voltijds leerkracht ben. Ik woon ook in de nabijheid.”

Volgt er in de toekomst een duet?

Laura (lacht): “Och, ik denk niet aan een duet, maar misschien iets op het podium met Joffrey als danser, zoals hij dat vroeger deed bij EnZo. Ik zie het al voor mij: ik op de voorgrond, Joffrey én PADI als m’n dansers. Dat komt goed (lacht luid).

Wanneer spraken jullie de eerste keer af?

Laura: “Pas in januari jl. spraken we – na heel veel berichten – eens persoonlijk met elkaar af. Voor mezelf is vanaf dàn onze relatie ook begonnen. We deden het dan nog rustig voor de kinderen. Ik had schrik voor m’n dochter, Joffrey voor zijn kindjes. Het kon niet de bedoeling zijn voor m’n dochter dat er eerst een paar mannen de revue passeerden. Ik stelde Joffrey maar aan mijn dochter voor in april/mei. Inderdaad, na het paasverlof. Voor haar was het eerst een beetje schrikken, een beetje wennen.”

Joffrey: “Ik heb haar dochtertje met de nodige voorzichtigheid benaderd. Niets moet, niets ga ik dwingen. We spelen samen, alles gaat zijn eigen gang, zonder dat er voor haar verplichtingen zijn.”

Zo gelukkig mét elkaar: Joffrey en Laura Lynn. © PADI/Daniël

Positief aan je nieuwe partner is dat hij ooit ook in de muziekwereld actief was en dus weet wat erbij komt kijken. En ’t is een leerkracht, hij heeft veel vakantiedagen.

Laura: “Inderdaad, ik werkte met een lijstje aan wat m’n toekomstige allemaal moest voldoen (lacht).”

Joffrey: “Eind deze maand volgen er al enkele herexamens. Ik ben nu al hard aan het studeren (lacht nog luider)”

Laura: “Ik stelde mij de vraag of ik een nieuwe partner moest kiezen uit de showbizz of helemaal er buiten. Ik denk dat het niet simpel is van iemand te kiezen die niet in ons milieu actief is. Je komt wel eens op een laat uur thuis, enz. Joffrey weet wat er allemaal bij komt kijken.”

Is het de bedoeling dat je nu vaak uw vriendin gaat vergezellen?

Joffrey: “Het is natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk tijd met elkaar te spenderen. Als de mogelijkheid daar is, zal ik zoveel mogelijk bij haar zijn. Ik zal haar vergezellen naar optredens, enz. Tijdens de week zal dat niet altijd mogelijk zijn, maar in ’t weekend zeker en vast.”

Doet het raar om terug in het muziekmilieu te zijn verzeild geraakt?

Joffrey: “Ja én het kriebelt terug! Als ik Laura zie staan op het podium en dan de fans nadien. Het doet mij terugdenken aan m’n periode met EnZo in ‘Tien-om-te-Zien’, ‘De Muziekdoos’, enz. Ik herbeleef het weer een beetje via Laura.”

Hoe zien de komende maanden eruit? Veel liefde? Veel mooie momenten?

Laura: “Zoveel mogelijk bij elkaar zijn… zoveel mogelijk geluk. En zoveel mogelijk verder bouwen aan onze relatie.”

Dank voor de babbel. Ik wens jullie heel veel geluk toe. (PADI)

Zaterdag 6 augustus om 13 uur bij Radio Bene Bene in Bredene – Zaterdag 13 augustus om 19.30 uur op de Mennefeesten in Ingelmunster en om 22 uur in Bistro De Oude Schaere in Hertsberge. www.lauralynn.be