Las Vegas in COREtec Dôme met de ‘Bee Gees tribute Night Fever’: “Eerste tribute-show in deze arena met enkel maar 3.800 zitplaatsen”

Op zaterdagavond 13 december houdt ‘Bee Gees tribute Night Fever’ halt tijdens hun internationale tournee in Oostende. De COREtec Dôme in Oostende blijft aan populariteit winnen. Eerder werden al verschillende comedyshows aangekondigd en concerten van Preuteleute, Brihang en K3. Nu is er dus een nieuw hoofdstuk voor de Coretec Dôme, namelijk de eerste ‘Bee Gees tribute’ bij uitstek. Ooit stonden The Bee Gees met deze tour een hele lange periode in Las Vegas.

Tributes-shows zijn in trek in het Belgische én internationale muzieklandschap. Vorig weekend verscheen er nog een uitgebreid artikel in een dagblad over de opmars ervan. Tributes gingen van eerder bescheiden podia naar de grotere culturele centra en zelfs de grootste theaters van het land. De kalender van Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent, Concertgebouw Brugge en Kursaal Oostende bulkt van de (quasi) uitverkochte tribute shows. De toonaangevende organisator show-time.be neemt nu graag de volgende stap. Na de grootste theaters van het land kondigt het nu voor het eerst een tribute aan in een arena. De Duitse tribute formatie ‘Night Feve’r is dé Bee Gees referentie bij uitstek. ‘Night Fever’ staat bekend om het ultiemste en meest hitgevoelige eerbetoon te brengen aan het discowonder The Bee Gees. In zowel Nederland als Duitsland trok ‘Night Fever’ ruim 200.000 toeschouwers naar hun optredens. De band kende al een aantal passages in Kursaal Oostende, maar dit jaar maken ze de grote oversteek voor een gigantische discoavond. De tijdelijke kleinere setting van het Kursaal – de Foyer – is niet toereikend voor een dergelijke grote productie. Er worden geen staanplaatsen verkocht, enkel zitplaatsen om hét disco-event van het jaar in alle comfort te kunnen beleven. Schepen Nico Geldhof: “We moesten vermijden dat we deze sterke tribute-band zouden verliezen tijdens hun tournee. Daarom dat we navraag deden of show-time.be interesse had.”

“We denken dat het tijd is om de volgende stap te nemen”, vertelt Pieter De Wulf van organisator Show-Time.be. “’Night Fever’ komt op zaterdag 13 december 2025 naar de COREtec Dôme in Oostende. We plannen het in die periode omdat de iconische tweeling die deze band hielpen oprichten Maurice en Robin Gibb, ook dan ongeveer geboren zijn (22 december 1949). De zaal leent er zich enorm toe om de grootste discohits van The Bee Gees te brengen, met een fantastische bezetting. Internationaal gezien krijgt ‘Night Fever’ bijzonder veel lof. We willen dus echt uitpakken met een wonderbaarlijk discofeest gebracht door de beste muzikanten. ‘Night Fever’ komt met hun ‘Nights on broadway’ show naar Oostende. LED-Walls, extra muzikanten, … Alles wordt uit de kast gehaald om indrukwekkender dan ooit te zijn. Deze show is gebaseerd op een residency show van de originele Bee Gees die vast in Vegas stond. Het zal dus niet ontbreken aan toeters en bellen. De tour passeert langs Davos, Rotterdam, München, Frankfurt, Leipzig, Nürnberg, en dus ook Oostende. “We vonden het inderdaad belangrijk om Oostende ook te behouden in dat internationale speelschema. Het is dus een eer om de Stad Oostende in zo’n indrukwekkende stedenlijst te kunnen plaatsen” aldus De Wulf.

The Bee Gees was een disco- en popgroep rond de gebroeders Gibb. Ze scoorden in de jaren ’60 en ’70 talloze hits. Denk maar aan ‘Jive talkin”, ‘You should be dancing’, ‘How deep is your love’, ‘Tragedy’, ‘If I can’t have you’, en natuurlijk het onnavolgbare ‘Stayin’ alive’. De band creëerde een ware zondvloed aan evergreens en klassiekers. Het is zonder twijfel een van de grootste discobands uit de muziekgeschiedenis. Qua mobiliteit wordt er alles aan gedaan dat het publiek er zonder ellenlange files geraakt. Tips zijn eventueel een weekendje Oostende boeken of met de tram naar de COREtec Dôme rijden. Deze show zal ongeveer tot 22.30 uur duren, waarna iedereen nog een aansluiting kan hebben via tram of trein. (PADI)

Zaterdag 13 december 2025 in COREtec Dôme in Oostende. Tickets: VIP (116 euro, inclusief eten), tussen 48 en 43 euro. www.show-time.be