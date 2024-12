Laladu in Koekelare sluit op zondagavond 29 december definitief de deuren en dit na vijftien succesvolle jaren

Tijdens het weekend van 12, 13 en14 juni 2009 zag Laladu in Koekelare het levenslicht. De familie Decoene begon daar met een danscafé, waar jong en oud zich thuis voelde. Voor zaakvoerder Johan waren het vijftien heel mooie jaren, waaraan op zondag 29 december nu een einde komt. De reden? Laladu wordt gesloopt!

In die voorbije jaren kwamen er talrijke bekende en minder bekende artiesten optreden. Vroeger was de zaak open op vrijdag, zaterdag en zondag. De voorbije jaren nog enkel op zondag, met telkens de ‘Laladu Band’ die trouw op post was. Heel wat orkesten, muzikanten en artiesten kennen zeker en vast de Laladu (Band). De rode draad was muziek, muziek én nog eens muziek. Met premières, concerten, dansavonden, revues, showavonden, benefieten en karaoke kwamen er in al die jaren zeker méér dan 100 artiesten daar optreden. “We begonnen klein en het groeide en bleef maar groeien. We hopen dat in de toekomst de naam Laladu een begrip blijft in de showbizzwereld. We werkten eraan en willen het zo houden”? zegt zoon David. “Waarom we stoppen? Omdat Laladu in januari 2025 wordt gesloopt. Dit gebouw werd verkocht om appartementen erop te zetten. Dit is ook de enige reden waarom Laladu ermee stopt. Laladu blijft Laladu. Verplaatsen we ons danscafé naar een ander pand, dan zal dat toch nooit meer hetzelfde zijn.”

De zaak Laladu stopt definitief, maar… zoon David nam een tijdje geleden de fakkel over als orkestleider van de Laladu Band. Dit orkest blijft bestaan en blijft ook toeren. Deze band kan je altijd blijven boeken. “Wij willen alle artiesten en muzikanten bedanken voor de voorbije 15 jaar. Dank aan Koekelare voor de samenwerkingen. Dank aan alle fans, muzikanten, klanten, vrienden… We maakten zoveel mooie momenten mee, die we zullen blijven koesteren. Vanaf 29 december komt er daar een eind aan. Kom zeker die dag nog eens langs op ons feestje en om afscheid te nemen. Haal met ons mooie herinneringen op.” (PADI)

Zondag 29 december: open vanaf 11 uur met maaltijd. Vanaf 14 uur namiddagshow zonder maaltijd tot 19 uur. Er zijn ook optredens voorzien van Rénaarts & Crabbe. Én natuurlijk de Lalalu Band. Voor boekingen van de Laladu Band bel naar 0472 45 80