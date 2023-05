Labadoux Festival in Ingelmunster op zaterdag had dezelfde ingrediënten: veel volk, geen regenbuien, toffe optredens

De tweede Labadoux Festival-dag in Ingelmunster is achter de rug. De organisatie hoopt nog één dag op droog weer, zodat ook de zondag zonder zware regenbuien kan doorgaan.

Er stonden terug veel groepen geprogrammeerd in de concert- en clubtent, terwijl ook in de Barbarak voor vooral de jeugd er heel wat optredens van DJ’s waren. De ene keer zat er daar méér volk dan de andere keer, maar op een festival blijft het moeilijk om te tellen hoeveel volk er precies waar zit. In de concerttent begon Labadoux met Brutti Di Fosco, maar daarna palmde Isolde Lasoen het publiek heel snel in. Ook Steve Harley & Cockney Rebel zorgden voor een muzikale topper in de concerttent. Natuurlijk ging het publiek nog méér uit de bol op de muziek van Starsailor en Hooverphonic. De avond werd afgesloten met Moon.

Er was ook buitenanimatie. © PADI/Daniël

Vandaag begint Labadoux om 12 uur aan de derde festivaldag met het optreden van Variomatic in de clubtent en Groev Troef in de Barbarak. Om 13.45 uur kan je dan weer voor de kids terecht in de clubtent voor het optreden van BlitZ, die niet van ver moeten komen. Jens Declerck woont in Meulebeke, Pieterjan is afkomstig uit Meulebeke en woont in Otegem. In de concerttent zijn er dan weer optredens van o.a. de Nederlandse Meau, Marble Sounds, Buurman en Laïs. (PADI)