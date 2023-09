Laatste ‘Vlaanderen Muziekland’ in Brugge kon pas later beginnen wegens hevige regenbuien én waterzakken boven het podium

Zaterdagavond vond de laatste opname van in totaal acht optredens van ‘Vlaanderen Muziekland’ plaats op de Grote Markt in Brugge. Omstreeks 19.30 begon het – tijdens het voorprogramma van Dimitri d’Anvers – hevig te regenen. De ene hevige regenbui na de andere volgde elkaar razendsnel op. Net voor aanvang van het programma stelde men vast dat er zich op de overkapping boven het podium waterzakken hadden gevormd. Met een hoogtewerker en de nodige mankracht werd daaraan iets gedaan.

De Grote Markt in Brugge werd ingenomen door Proximus-zender Pickx+, die dit programma ‘Vlaanderen Muziekland’ opnam alsof het nooit is weggeweest. Trouwe fans van de Vlaamse muziek waren op post. De hele dag was het al zonneschijn, maar na 19 uur zag het wolkendek plots zwart. Dimitri d’Anvers was al bezig met de opwarming toen het rond 19.30 uur hevig begon te regenen. Het bleef maar gieten, zodat het trouwe publiek wegvluchtte en links en rechts probeerde te schuilen. Even later stopte het met regenen en kwam het publiek terug, maar ook dan begon het plots weer hevig te regenen. Omstreeks 20.30 uur – toen de tv-opname zou beginnen – stopte het met regenen. Goed nieuws! Helaas had de organisatie bemerkt dat er zich waterzakken op de overkapping boven het podium hadden gevormd. Even later sijpelde er al water door op het podium. Zo’n situatie was veel te gevaarlijk om op te treden. De organisatie hield vliegensvlug crisisberaad, waarna presentator Dimitri aan het publiek zei dat ze zich moesten verplaatsen.

Opzij, opzij, opzij… de hoogtewerker was in aantocht. © gsm PADI

Er was immers een hoogtewerker op komst om dit probleem op te lossen. Van zodra alles veilig was, arriveerde die hoogtewerker en begonnen enkele manschappen het water te verwijderen. Ook aan de zijkant moest hetzelfde gebeuren. Eens gedaan begon het publiek spontaan te applaudisseren. Rond 21.10 uur of bijna 45 minuten later dan voorzien kon de tv-opname dan toch van start gaan. En goed nieuws: tijdens de volledige tv-opname regende het niet meer!

© gsm PADI

Dendermonde, Aalst, Blizen, Maaseik, Kortrijk, Lommel, Tienen én… Brugge. Dit zijn de locaties waar de muzikale karavaan in de voorbije weken halt hield. De laatste plaats was dus de Grote Markt van Brugge. Naast de presentatoren Katje Retsin en Sverre Denis waren ook de Vlaamse toppers Aaron Blommaert, LEEZ, Good Shape, Mama’s Jasje, Jessy, Slongs Dievanongs, Lady Linn, Dimitri en Louise van de partij. DJ Dimitri d’Anvers verzorgde het voorprogramma, en The Starlings en Udo sloten de avond in glans af. (PADI)

© gsm PADI

Meezingen en -dansen op Vlaanderen Muziekland Brugge vanuit de huiskamer kan via Pickx+ op donderdag 21 september 2023 vanaf 21.15 uur, met heruitzendingen op zondag om 12 en 22.15 uur én dinsdag omstreeks 18 uur. Daarna wordt de uitzending ook herhaald op Pickx Live. De social media van Pickx+ geven dankzij Jérémie Vrielynck een exclusieve blik achter de schermen.