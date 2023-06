Laatste tickets zijn nu te koop voor de allerlaatste shows van Camille haar ‘SOS-Tour’ in Kursaal Oostende

In januari begon Camille aan haar SOS-voorjaarstour waarmee ze naar de grootste theaterzalen in Vlaanderen trok, goed voor maar liefst 25 uitverkochte shows. Van Capitole Gent en het Kursaal Oostende tot het Trixxo Theater in Hasselt en de Stadsschouwburg in Antwerpen: Keer op keer liepen de zalen vol voor de Vlaamse superster, met lovende kritieken tot gevolg.

Na deze succesvolle tour in het voorjaar trekt de populaire zangeres binnen een kleine maand naar de kust voor het lààtste deel van haar SOS-tour: Op 22 & 23 juli en 19 & 20 augustus zal Camille voor een laatste maal haar spectaculaire SOS-shows brengen, dit in het Kursaal Oostende. Zoals ze al bewees tijdens de voorjaarstour, kunnen fans zich verwachten aan een spetterende show gevuld met haar grootste hits, indrukwekkende animaties, vuurspuwende gitaren, flitsende choreografieën en memorabele outfits. Daarnaast komt ze echter ook met een primeur, want tijdens deze laatste SOS-shows zal ze voor het eerst ook LIVE haar Duitse single ‘Feuerwerk’ brengen, speciaal voor haar Vlaamse fans!

Zij die nog een laatste keer willen komen meezingen- en dansen tijdens CAMILLE haar SOS-shows , kunnen zich beter haasten want intussen zijn er maar liefst 5 shows uitverkocht (zaterdag 22 juli om 14u & 18u, zondag 23 juli om 14u, zaterdag 19 augustus om 14u, zondag 20 augustus om 14u) , en ook voor de andere shows zijn intussen de laatste tickets in verkoop. (PADI)

Info & tickets: www.clubcamille.be & www.gracialive.be