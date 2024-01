Laatste tickets voor Willy Sommers ’50 jaar Hits’ in Ieper én Natalia preseneert haar ’20 Years of Hits’ in Roeselare

Op vrijdag 9 februari brengt Willy Sommers een live concert van “50 jaar Hits” in CC Het Perron te Ieper. Wil je er ook bij zijn? Aarzel dan niet te lang, want de laatste tickets zijn nu beschikbaar

De Schlagerkoning, de Keizer van het Vlaamse lied, de Sultan van Pukkelpop, Willy Sommers verovert nog steeds menig harten en weet moeiteloos alle generaties te bereiken en samen te brengen. “Zeven anjers, zeven rozen”, “Als een leeuw in een kooi”, “Het water is veel te diep”, “Laat de zon in je hart”, het zijn stuk voor stuk hits die heel Vlaanderen, jong en oud, noot voor noot kan meezingen.

Op 9 mei komt Natalia naar Roeselare. © PADI/Daniël

Op donderdag 9 mei komt Natalia met haar “20 Years of Hits” tour naar Schiervelde te Roeselare! Niet enkel gewapend met haar grootste hits uit haar 20 jaar carrière maar ook met de nieuwe – uit Bart Peeters’ pen en gitaar ontsproten – hits uit haar nieuwe album “Hallelujah to the beat”. Ze wordt bovendien begeleid door haar bijzondere live-band, inclusief drie ijzersterke backings. Kortom, het ligt nu al vast dat dit een geweldige avond zal zijn. Wil je erbij zijn? Koop dan nu jouw tickets. (PADI)

Info en tickets: www.pmle.be