Laatste show ‘Het Beste Van Jan Smit’ in Schiervelde in Roeselare: “Zéker niet mijn schoenen filmen aub!”

In Schiervelde in Roeselare was de Nederlandse artiest Jan Smit present met zijn allerlaatste show ‘Het Beste Van Jan Smit’ in Vlaanderen. Het publiek was massaal aanwezig en de sfeer was uitstekend, inclusief een polonaise.

Jan stond nog maar net op het podium of hij vertelde al aan het publiek dat hij maar liefst 4 uur 25 minuten in de auto zat van Volendam, richting Roeselare. “Zéker mijn schoenen niet filmen”, riep hij aan een fan die met de gsm wat aan het filmen was. De reden? “Ik heb geen glimmende schoenen aan, die staan nog thuis. Mijn vrouw vroeg wel vijf keren of ik al mijn schoenen in mijn auto had gezet, maar blijkbaar niet. Deze schoenen passen niet bij mijn kledij, maar ik heb geen andere.” Jan zong zijn talrijke hits en kreeg het publiek heel vlug recht.

© gsm PADI

Na de pauze begon hij met ‘De Hoeken Van de Kamer’, een song die heel populair is in Vlaanderen. Als John Denver-fan zong hij ook een medley, waarna hij vervolgde met het prachtige ‘Laura’ en ‘Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen’.. Eerst zette hij nog een handtekening op de sjaal van Sibe, waarna de ‘Shirtaki’ weerklonk en toen stond de zaal in rep en roer. Ook een nummer ‘Zingen Lachen Dansen’ van De Romeo’s én Jan Smit mocht niet ontbreken, waarna ook nog volgden ‘Echte Vrienden’, ‘Leef Nu Het Kan’, ‘Als De Morgen Is Gekomen’… Jan schonk aandacht aan Lucie, een vrouw uit Canada die aanwezig was. Hij sloot zijn show af met ‘Vrienden Voor Het Leven’. Als bissnummer hoorden we ‘Als De Nacht Verdwijnt’ weerklinken. Jan Smit in Schiervelde Roeselare: ’t was een leuke avond dankzij een mooi optreden met heel veel meezingers. (PADI)