Laatste optreden Frans Bauer ‘Live in Concert’ in Concertgebouw Brugge werd zelfs bijgewoond door fans uit… Tenerife

De namen Ignace Declercq en Rita Vanmeerhaeghe klinken niet Spaans én dat klopt, want Ignace en Rita hadden 39 jaar een bakkerij in Izegem. Toen ze op woensdag 14 december 2016 ermee stopten, zag iedereen ze nadien nog sporadisch terug in Izegem. Ignace en Rita verblijven nu immers heel vaak in hun appartement in Tenerife.

Frans Bauer maakte tijdens zijn talrijke concerten al veel mee en mocht ook al heel wat mensen verwelkomen. De mensen die van het verst present waren op zijn allerlaatste optreden van zijn tournee ‘Live in Concert’ in Brugge waren nog niet lang terug uit Tenerife, waar ze veel verblijven. In de jaren tachtig en negentig was Ignace heel bekend in artiestenmiddens. Naar zijn bakkerij kwamen artiesten zoals Filip D’haeze en Dana Winner langs, die altijd op zijn financiële steun konden rekenen. Ignace was ook een graag geziene persoon tijdens de opnames van ‘Tien-om-te-Zien’ in de Manhattan in Leuven, waar hij telkens met een goede vriend naartoe trok. Dat was zijn ontspanning. In die tijd kon hij ook persoonlijk op de foto prijken met Eros Ramazzotti, Zucchero, Bryan Adams, Take That, Roxette, enz. Door het vele werk deemsterde deze muzikale hobby was weg, maar toch bleef hij tijdens de nachtelijke uren altijd trouw luisteren naar de radio om de artiesten te horen zingen. Na zijn pensioen verhuisde het echtpaar naar Tenerife. Ze verblijven daar vele maanden per jaar. “Weet je dat ik daar naar MENT TV kijk”, lacht Ignace. “En ook de andere Vlaamse programma’s hebben we daar.” En zelfs in Tenerife gaan Rita en Ignace naar shows waar Vlaamse artiesten optraden, want ook de Vlaamse artiesten kennen de weg naar de leukste plaatsen om te zingen in Tenerife.

Ignace is een grote fan van heel wat artiesten, maar ook van Frans Bauer. In ’t verleden zag hij Frans al regelmatig aan het werk, maar een backstage-ontmoeting was nog niet mogelijk. Vorige vrijdag lukte dat wel in Brugge, waar Ignace en zijn echtgenote voor het optreden al eens op het podium van het Concertgebouw Brugge konden staan, samen met natuurlijk Frans Bauer die tijd vrijmaakte voor een uitvoerige babbel. En wat vonden ze van de show van Frans Bauer? “Eén groot muzikaal feest, maar zelfs ook ontroerend. Vooral toen hij op ’t einde sprak over echte liefde, over zijn vrouw die een herseninfarct kreeg, over die ziekte die hij zelf wilde hebben want dat is échte liefde”, zegt het echtpaar. “Dat was toch wel een pakkend moment.” (PADI)