Laatste concert Dana Winner met staande ovatie voor Chris, een blaffende hond én bloemen van de dochter

Zondagavond sloot Dana Winner haar theatertour ’30 jaar Dana Winner’ af in het Concertgebouw van Brugge. Samen met haar vierkoppige liveband liet ze de aanwezigen al haar grote hits herbeleven. Iedereen die erbij was, zal het toegeven: ’t was een super muzikale avond.

In een organisatie van Concertevents stond Dana Winner op het podium van het Concertgebouw Brugge. De zangeres begon haar muzikale show om 20.02 uur met de song ‘Spijt’ en sloot – inclusief een pauze en één bisnummer – om 22.25 uur af met ‘Ik hou van jou’. Tussenin volgden al haar grote muzikale hits, maar gebeurden er ook onvoorziene gebeurtenissen. Dana stelde tijdens de songs door haar vierkoppige band voor.

© PADI/Daniël

Even later wandelde ook Chris op het podium om iets in orde te brengen. Dana prees zijn inzet en zei dat hij al 29 jaar haar rechterhand is, haar steun en toeverlaat. “Ik ben geen gemakkelijke, daarom is hij al zijn haar kwijt”, lacht Dana. Chris kwam dichterbij, kreeg een schouderklopje en zei in de microfoon: “Ik ben niet zo gelukkig, want in die 29 jaar kreeg ik nog nooit een staande ovatie.” Dana begon hevig te lachen, terwijl de volledige zaal direct recht stond, én zo kreeg Chris na 29 jaar wél zijn staande ovatie. “Dit was niet gerepeteerd. Maar op zo’n laatste optreden mag dat wel eens”, lacht Dana.

Haar viervoeter kwam op het podium. © PADI/Daniël

Dana benadrukte dat je van dieren moet houden als je dieren in huis neemt. © PADI/Daniël

Op een bepaald moment stond plots de hond van Dana op het podium. Dat Dana een grote dierenvriend is, weten we al vele jaren. Dana nam haar hond in haar armen en zei dat dit dier sinds de corona bij haar is. “En mijn hond gaat ook overal mee, zo simpel”, zegt ze. “Voor dieren moet je immers goed zorgen.” Ze kreeg er een warm applaus voor. De hond bleef nog even kort op het podium staan, begon even te blaffen, waarna het dier richting backstage liep.

Dochter Chinouk bracht bloemen. © PADI/Daniël

Op het einde van haar allerlaatste optreden kreeg Dana Winner geen bloemen van Willy Moeyaert van Concertevents, maar wél kreeg ze de bloemen uit handen van haar eigen dochter… Chinouk. Dana wist dat haar dochter en ook mama in de zaal waren, maar dat ze de bloemen van haar eigen dochter ging krijgen, was voor haar zo te zien een complete verrassing. Wat een zalig moment op het podium.

Dana, Chinouk en haar vier muzikanten. © PADI/Daniël

Ochja, tijdens haar show zei Dana dat ze twee uren reden om vanuit haar woonplaats in Brugge toe te komen. “Dat is ver, maar vorige week zaten we in Nederland en toen zaten we drie tot zelfs vier uren in de auto. Maar weet je wat: op 30 oktober sta ik in het Antwerpse Sportpaleis. Ik ken jullie nu. Kom ook naar daar zeker maar eens af”, glimlacht de zangeres. (PADI)

Met het theaterconcert ‘Miss You Most’ komt Dana terug naar Concertgebouw Brugge en dit op zaterdag 27 mei 2023. Tickets en info: 078 15 20 20 (In & Uit Brugge – op werkdagen tussen 14 en 17 uur) – ww.concertevents.be