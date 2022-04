Kythana zet eerste stappen in de showbizz: “Welkom tijdens mijn optreden op 10 juli in Ostends Kids Day”

Vrijdagavond zette Kythana in Euro-City in Lievegem (Zomergem) officieel haar eerste stappen in de nationale showbizz. Met het lied ‘Lilali’ – bekend in de jaren negentig door Kim Kay – wil ze bewijzen dat ze als zestienjarige ook al een plaatsje verdient in de nationale showbizzwereld. De dochter van Swoop-bezieler én solo-zanger Filip D’haeze en mama Nathalie Taling kan alvast al rekenen op de inzet van haar lieve ouders, die al vele jaren bekend zijn in muziekland.

Eén dag na haar officiële voorstelling konden we nog een babbel slaan met Kythana, die dan al even was bekomen van die geweldige voorstelling, inclusief een ‘Sweet 16-party’. “Ik geef het toe: het waren spannende en stressvolle weken. Er ging heel veel coaching en repetities er aan vooraf. Ik was heel goed voorbereid. Dat zorgde er voor dat ik op de avond zelf alleen maar een gezonde stress had. Vandaar dat de singlevoorstelling met de bijhorende showcase – volgens mijn gevoel – heel goed verliep. Ik voelde mij direct thuis op het podium. Ik ben heel tevreden over het eindresultaat.”

De aanwezigen waren laaiend enthousiast, maar zit Kythana misschien toch een beetje met schrik dat de song toch niet zal aanslaan bij het grote publiek? “Tijdens de showcase was er veel sfeer en ambiance. Waar ik op hoopte is ook gebeurd … de mensen uit hun stoel krijgen en ze laten meedansen. De aanwezigen waren inderdaad heel enthousiast. Maar om het te doen slagen moet je altijd jezelf blijven en dat doe ik ook. Ik ben dezelfde Kythana op het podium als ernaast. What you see, is what you get. Ik hoop hiermee heel veel organisatoren te kunnen overtuigen om mij op hun affiche te plaatsen. Ik merk wel dat vooral het jonge publiek dit heel leuk vindt. Ik heb hier hard aan gewerkt en dat ga ik in de toekomst ook nog doen. Dat moet de mensen overtuigen om voor KYTHANA te gaan … voor GIRLPOWER! Tijdens mijn optredens zal ik regelmatig versterkt worden door vier geweldige danseressen: Chloe, Chiara, Manon en Cheyenne onder leiding van Ricardo van Dansschool Dançar uit Roeselare. De showcase zou er inderdaad heel anders hebben uitgezien zonder de danseressen. Het geeft mij ook een extra boost. Samen knallen!”

Een trotse Kythana. © PADI/OBI

Na haar showcase hield Kythana nog een ’Sweet 16-party’. “Ik heb lang gefeest, maar dat mag wel zeker na zo’n een intense periode. Ik word maar één keer 16 jaar. Ik werd er zowaar sprakeloos van en heel dankbaar dat ik mijn 16e verjaardag op zo’n manier heb kunnen vieren. Hoe ik mijn toekomst zie? Als alles goed mag lopen ziet mijn toekomst er heel druk én leuk uit. Ik heb nog veel leuke plannen. Er staan al een 15-tal optredens in de agenda en dat is toch al heel wat voor iemand die pas start. Ik kijk uit naar die optredens en hoop de lezers van de Krant Van West Vlaanderen allemaal te mogen ontmoeten tijdens de Ostend Kids Day op 10 juli. Noteer zeker en vast al die data he”, besluit Kythana. (PADI)

