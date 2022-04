Kythana brengt ‘Lilali’ van Kim Kay uit tijdens een ‘Sweet16-party’ in Lievegem

Op dinsdag 19 april blaast Kythana zestien kaarsjes uit. Zij is de dochter van Filip D’haeze en Nathalie Taling. Haar papa Filip staat al jaren op het podium, zowel met Swoop, solo of als presentator, zodat Kythana als het ware met deze microbe het levenslicht zag. Kythana stelt haar eerste single voor tijdens een officiële voorstelling op vrijdag 22 april vanaf 21 uur in het Partycenter Euro-City, Staatsbaan 10 in Lievegem (Zomergem) met ook de voorstelling van de clip, showcase en daarna een heuse ‘Sweet16-party’.

Kythana ziet het helemaal zitten. “We hebben de single ‘Lilali’ van Kim Kay in een modern jasje gestoken en dit in een productie van DJ Robert Abigail. Ik maakte kennis met deze megahit uit de jaren negentig. Zo groeide het idee om een showcase rond mij uit te werken met de nummers uit die periode, zoals Steps, Spice Girls, Britney Spears, enz. Mijn ouders kenden die liedjes heel goed, want ’t is uit hun periode. Maar de huidige jeugd kent die songs ook, omdat ze nog altijd vaak worden gedraaid. Waarom ik wil zingen? Vroeger deed ik dat al eens, maar dan ben ik daarmee gestopt en heb ik mij gefocust op het dansen. Nu wil ik dat combineren en dat is mogelijk wanneer ik een dergelijk repertoire breng.”

Kythana ging al van jongs af mee met haar papa naar optreden van Swoop, terwijl haar mama één van de vier Swoop-girls was. “Ik heb in die wereld dus al veel gezien”, glimlacht ze. “Ik wilde dat nu eens zelf doen. Ik krijg nu al kippenvel wanneer kleine kindjes mijn naam roepen als ze mij zien staan, zoals ik recent te gast was op de persconferentie van ‘Ostend Kids Festival’. Aan ‘The Voice Kids’ kan ik helaas niet meer deelnemen, omdat ik ouder ben dan vijftien jaar. Maar wie weet, misschien schrijf ik mij wel ooit in voor ‘The Voice van Vlaanderen’.”

Kythana, samen met haar papa Filip D’haeze, bekend van jawel Swoop en van nog zoveel meer muzikale projecten. © PADI/Daniël

Is Filip blij met de opvolging? “Ik zit met een dubbel gevoel, zonder dat ik het negatief bedoel”, vertelt Filip. “Ik ben heel fier dat Kythana dat doet en dat ze er volle bak voor gaat. We werkten al samen voor de single, clip, interviews, het samenstellen van affiches, enz. Wanneer je ziet hoe zij dat al doet, chapeau! Maar anderzijds weet ook ik niet of dat zal lukken. Dat klinkt negatief, maar we moeten er allemaal klaar voor zijn en daar ook rekening mee houden. We gaan er samen keihard aan werken dat het wél lukt. De reacties op de single die wie al hoorden zijn heel positief. We krijgen ook al signalen van het buitenland, terwijl we daar helemaal niet mee bezig waren. Dat komt omdat die single ‘Lilali’ van Kim Kay ooit goed scoorde in Nederland én Frankrijk. Misschien pikken ze de nieuwe versie daar wel op? Maar we houden onze voetjes op de grond, want Kythana is nog maar zestien en die gaat nog naar school. Toch houden we rekening met een groot succes naar de toekomst toe.”

Kythana luistert aandachtig naar wat haar papa allemaal vertelt. Filip zegt verder: “Kim Kay wordt met ‘Lilali’ nog altijd gedraaid op ‘Foute Feestjes’. We hopen met haar moderne versie op andere events te mogen staan. Wat leuk was bij de clipopname was dat de aanwezige kindjes direct zo heel enthousiast waren over haar outfit, terwijl niemand al weet wie ze in feite is. We zijn goed bezig qua kledij, concept, look, act… Wanneer je het eindresultaat zal zien, zal je dadelijk bemerken dat we er veel tijd en energie in staken. We zijn er wel degelijk al maanden mee bezig. We staken zelfs vele maanden in ‘Lilali’ zelf of we dat nummer al dan niet zouden brengen. Ik weet ook wel dat dit geen Dua Lipa is. Er is zo maar één zo’n zangeres, maar met goede ideeën kan je het wel ver brengen. Nu brengen we een cover, maar misschien opteren we later voor eigen liedjes. Dit moet wel commercieel zijn én moet kunnen werken tijdens optredens. Ik zie Kythana niet direct een ballade zingen. Met ‘Lilali’ is ze heel sterk in haar act, die we samen uitwerken met Ricardo van Dansschool Dançar uit Roeselare. ’t Is inderdaad al een West-Vlaamse act geworden”, lacht Filip. “Het plaatje moet volledig kloppen. We zitten in een andere tijd met andere artiesten zoals Camille, maar ik heb er toch alle vertrouwen in. Boekingskantoren zijn immers op zoek naar artiesten voor kids en tieners. Er is daar een publiek voor, maar nu is er vooral enkel maar Studio 100 die daarvoor in aanmerking komt.” (PADI)

Vrijdag 22 april vanaf 21 uur: singlevoorstelling in Partycenter Euro-City in Lievegem (Zomergem), mét party. Gratis toegang.