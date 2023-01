Kythana (17) lanceert tweede single ‘Wat Doe Je Nu’én kiest deze keer voor nieuwe song

De jongste chick uit de Vlaamse showbizz gaat weer voluit. Inderdaad na haar eerste single ‘LiLaLi’ die vorig jaar uitkwam, lanceert Kythana uit Kaprijke nu een tweede single. Deze keer is het een volledig nieuw nummer geworden.

Kythana, bijna 17 jaar, staat te trappelen om haar nieuwe single ‘Wat Doe Je Nu?’ heel veel te kunnen zingen. Deze energieke spring-in-’t-veld stoomde eveneens een nieuwe spetterende showcase klaar die met trots voorgesteld zal worden… Dit zou wel eens haar definitieve doorbraak kunnen betekenen.

De nieuwe single ‘Wat Doe Je Nu?’ werd geschreven door Bram ‘gitaar’ Van Den Berghe en de papa van de jonge leeuwin Filip D’haeze. ‘OSKI’ – Luis Oskar Santos, de 18-jarige zoon van Tine Embrechts, nam deze keer de productie voor zijn rekening. ‘Wat Doe Je Nu?’ klinkt jong, fris en is na ‘LiLaLi’ opnieuw een oorwurm van formaat. Sinds vrijdag jl. kan iedereen losgaan en meezingen met deze knaller. Dat de jonge Kythana haar start niet miste laat het overdonderende succes van haar ‘LiLaLi Summer Tour’ blijken. In 2023 zullen nog meer podia onveilig worden gemaakt. Met haar nieuwe tour ‘Showcase ‘23’, kan iedereen weer genieten van haar jeugdige ontembare energie. Heel wat nieuwe, meezing- en meedansbare medley’s zullen het publiek meer dan kunnen bekoren. Stil zitten is GEEN optie meer… Kythana, dat is girlpower met de hoofdletter ‘G’. (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via alle grote streamingsplatforms. Boekingen via boeking@starentertainment.be of via ieder ander erkend boekingskantoor.