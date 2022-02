Kwam Christoff – na acht jaar – voor de allerlaatste keer optreden in het Rhodesgoed in Kachtem?

Hilde van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem had een slechte mededeling net voor het optreden van Christoff op woensdagavond in de zaak. Ze zei dat Christoff al acht jaar na elkaar te gast was, maar dat het misschien de allerlaatste keer was dat hij daar zou optreden. Meer details gaf ze niet, maar ze vond het wel heel spijtig en ze hoopte dat dit nog kon bekeken worden.

Na het optreden vernamen we dat Christoff blijkbaar naar een brasserie niet meer gaat langskomen, omdat hij zich gaat focussen op grote evenementen en dus niet meer zingen voor een beperkt publiek. Veel optredens voor een beperkte bezetting maken echter ook één grote groep en dus is het spijtig dat dit jaarlijks gezellig gebeuren niet meer zou plaatsgrijpen. Tijdens zijn optreden zei Christoff dat hij tijdens corona veel tijd had om na te denken. Hij was blij dat hij als artiest eindelijk terug naar buiten kon komen en dat het publiek zich even mocht ‘smijten’, kwestie van die coronaperiode te vergeten. En het publiek, deed wat van hen werd gevraagd. Ze amuseerden zich.

Toen het optreden voorbij was, was er ook geen signeersessie voor de fans. © PADI/Jens

Toch nog één minpuntje: na het optreden deelde Christoff geen handtekeningen uit en dat maakte menig trouwe fan niet gelukkig. Alle begrip dat Christoff nog bang is voor corona en de eventuele gevolgen, maar tot zover wij al meemaakten is hij wellicht één van de weinige artiesten die deze draad van voor corona niet meer oppikt en die dus geen extra glimlach op het gezicht van zijn vele fans tovert. Uit goede bron vernemen we van de organisator van het optreden van Christoff op zaterdagavond 5 maart in De Spil in Roeselare dat er ook daar geen fanstand en handtekeningensessie is voorzien. En wat zei twee dagen eerder een artiest tegen ons: “Ik deel heel graag en met plezier anderhalf uur handtekeningen uit. Doe je dat niet, dan denken fans dat je die mensen vergeet. Dat mag niet, want het is door die fans dat wij cd’s verkopen, dat wij kunnen optreden….”. (PADI)