Kustschlagerfestival zorgt voor twee woensdagen vol gezelligheid in Plopsa De Panne

Goed nieuws: de fans van het Kustschlagerfestival van Neptunus-Pro noteren alvast woensdag 21 en woensdag 28 september in hun agenda, want dan is het muzikaal genieten in Plopsa De Panne.

Op woensdag 21 september staan er optredens in de agenda van Paul Bruna, Sam Gooris en De Romeo’s. Op woensdagnamiddag 28 september zijn Paul Bruna, Laura Lynn en Willy Sommers van de partij. De shows beginnen om 14 uur, maar aanwezigen zijn al vanaf 10 uur welkom. In de ticketprijs zit ook de toegang tot het park én alle attracties. De parking is gratis voor bezoekers aan het Kustschlagerfestival. Tot en met 31 mei kan je kaarten in voorverkoop aankopen aan 20 euro per persoon. Vanaf 1 juni is de prijs 22 euro (online en twee euro reservatiekost per ticket). Aan de deur betaal je 25 euro. Info en reservaties: 0496 36 90 74 – contact@kustschlagerfestival.be