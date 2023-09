Kustschlagerfestival in Plopsaland De Panne: géén Vanessa Chinitor, wél Andrei Lugovski op het podium

Op de affiche van de derde editie van het Kustschlagerfestival 2023 stonden voor woensdagnamiddag 20 september de namen van de artiesten Paul Bruna, Vanessa Chinitor en Christoff vermeld op de affiche.

Eerst stond Paul Bruna op het podium, waarna de presentatrice Isabelle Deshayes slecht nieuws meedeelde. Vanessa was immers niet aanwezig. Nadien vernamen we dat ze ’s morgens thuis van de trap was gevallen en werd opgenomen in het ziekenhuis. Hoe haar toestand evolueerde, konden we op het einde van de show nog niet vernemen, omdat haar echtgenoot op de telefoontjes van de organisatie niet meer reageerde. We wensen Vanessa alvast een spoedig herstel toe.

Andrei Lugovski © Daniël

Heel wat organisatoren boeken ruim één jaar voor een event de artiesten. Het kan dus altijd voorvallen dat er tot op de dag van het optreden iets voorvalt, waardoor een noodoplossing gezocht moet worden. Neptunus-pro had het deze keer niet gemakkelijk, want het was maar enkele uren voor aanvang van het event dat ze vernamen dat Vanessa niet kon komen. Dieter en Paul deden echter hun uiterste best om toch een derde naam in Plopsaland De Panne te mogen verwelkomen. En daarin slaagden ze, want Andrei Lugovski was nog vrij en besloot de afwezigheid van Vanessa op te vangen. Voor Andrei was dat niet zo evident, omdat er ongetwijfeld ook fans van Vanessa in de zaal zaten. Toch deed hij zijn uiterste best. Hij beloofde niet veel te praten en ook niet te dansen. “Ik dans immers als een wasmachine”, lachte Andrei. Zijn songs vielen in de smaak van het publiek. Op het einde kreeg hij een heel warm applaus. Daarna trok Andrei naar de foyer om foto’s te signeren en te poseren bij de aanwezigen. (PADI)