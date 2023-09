Kürt Rogiers over ‘Het Schlagerfestival’ in Hasselt: “Misschien moeten we nu terug naar die tijd van love, peace and understanding?”

Op vrijdag 22, zaterdag 23 én zondag 24 maart 2024 is ‘Het Schlagerfestival’ voor de zeventiende keer present in de Trixxo Arena in Hasselt. Tijdens deze ‘Flower Power’-editie kan je genieten van optredens van Sam Gooris, Christoff, Raf Van Brussel, Lindsay, De Romeo’s en Sasha, en Bart Kaëll. Voor de presentatie staat Kürt Rogiers in.

Een nieuw thema, wat vind je daarvan?

Kürt: “Ik vind het een heel leuk thema.Vorig jaar was het meer glitter & glamour, nu wordt het meer love, peace and understanding. Ik zie het al helemaal voor mij: hoe de zaal er gaat uitzien, enz. Ik ben heel nieuwsgierig wat de schlagerzangers en -zangeressen daarmee gaan doen, maar ik ben vooral heel blij dat het weer iets totaal anders is.”

Had je inspraak in dat thema of komt dat uit van de organisatie?

Kürt: “Nee. Dat begint meestal met de regisseur die – terwijl het ene schlagerfestival nog volop bezig is – backstage dan zegt: ik heb een goed idee voor volgend jaar. Dat rijpt, zoals dat bij andere goeie geesten gaat, en dan op een bepaald moment staan alle neuzen in de juiste richting. Dan zegt iedereen: we gaan voor ‘Flower Power’. Ik vind de term ‘Flower Power’ moeilijk voor een presentator. In het heetst van de strijd komt er al snel eens ‘Power Flower’ uit (lacht).”

Heb jij herinneringen aan dat thema, aan die tijd?

Kürt: “Zeg, je moet een beetje vriendelijk blijven hé (lacht).”

Dat weet ik, ik stel een gevaarlijke vraag. Maar ik bedoel: misschien heb je pas later die ‘Flower Power’-tijd toch nog ontdekt?

Kürt: “Helemaal niet, mijn ouders waren geen hippies (lacht). Ik ben een kind van de jaren zeventig en dan heb ik met veel bewondering naar die periode gekeken. Ik denk dat zo’n periode op dit moment mag terugkomen. Het is nu allemaal heel chaotisch. Er zijn heel veel extremen en misschien moeten we wel nu eens terug naar die tijd van ‘love, peace and understanding’.”

Wat vond je persoonlijk van deze clipopname?

Kürt: “Goed, de toon is al onmiddellijk gezet door natuurlijk die artiesten zelf, die kennen elkaar heel goed en die hebben niet veel nodig om een busje te doen ontploffen.”

Dank voor de babbel en tot in Hasselt!

