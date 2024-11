Kürt Rogiers debuteert met Bobby V in ‘Tien Om Te Zien, de Musical’: “Wie bang is om me te vaak te horen zingen, mag gerust zijn.”

‘Tien Om Te Zien, de Musical’ is het nieuwste project van Studio 100, na het succes van ‘Vergeet Barbara’ dat maar liefst 120.000 bezoekers trok. Met een sterrencast bestaande uit Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans, Kürt Rogiers, Laura Tesoro en andere Vlaamse toppers, biedt deze musical een humoristische en nostalgische beleving vol Vlaamse hits. Een onvergetelijke voorstelling die zowel de fans van toen als een nieuwe generatie zal bekoren.

In de nieuwe Vlaamse musical ‘Tien Om Te Zien, de Musical’ kruipt Kürt Rogiers in de huid van Bobby V, een populaire Vlaamse zanger die zijn leven ziet bepalen door de roem en zijn allesbeheersende manager, gespeeld door Nathalie Meskens. “Bobby is een Vlaamse popster, jurylid van de Soundmixshow en heeft hit na hit. Maar ondanks zijn succes wordt hij voortdurend geleefd. Zijn manager bepaalt zijn agenda en keuzes, en hij kan nauwelijks zelf zijn weg uitstippelen,” vertelt Rogiers. Toch ontwikkelt het personage zich, en juist dat maakt Bobby V voor Kürt zo boeiend.

Een oefen moment. © PADI

Voor velen een verrassing, zingt Kürt Rogiers ook in de musical. “Ik ben omringd door echte zangtalenten, zoals Jonas Van Geel, Laura Tesoro en Nathalie Meskens, en ja, ik moet ook een liedje zingen. Gelukkig niet heel veel, dus mensen die bang zijn voor mijn stem kunnen gerust ademhalen,” lacht hij. Sinds januari volgt hij zelfs zanglessen bij een vocal coach Tim, en oefent hij technieken om zijn stem op toon te houden.

Voor Kürt is de rol van Bobby V een verademing en een uitdaging: “Ik speel vaak womanizers, en hoewel Bobby dat ook een beetje is, is het op een andere manier. Hij zoekt echt de schijnwerpers op en geniet van het leven in de showbizz. Voor mij persoonlijk ligt dat heel anders: ik hou van acteren en tv maken, maar als dat morgen zou wegvallen, zou ik daar niet dood ongelukkig van worden.” Het contrast tussen Bobby V en zijn rol als Lars De Wulf in ‘Familie’ is voor hem dan ook enorm: “Lars is een beetje een stijve hark, terwijl Bobby een flamboyante showman is. Het is heel anti-typecast voor mij, en dat maakt het extra leuk.”

De cast én dansgroep. © PADI/Jordi

Voor Kürt betekent ‘Tien Om Te Zien’ ook een nostalgische terugblik. “Als student in de jaren ’90 was de lancering van VTM een schok. Tot dan was de VRT vooral statig en ingetogen, met shows als die van Mike Verdrengh en Margriet Hermans. Met de komst van ‘Tien Om Te Zien’ werd een nieuwe toon gezet: Vlaanderen kreeg zijn eigen sterren, en de muziekwereld kreeg een boost. Plots hadden we artiesten zoals Clouseau en Ingeborg, en het begrip ‘BV’ werd geboren.”

Voor Kürt is deze musical ook een soort eerbetoon aan de foute muziek die jarenlang deel uitmaakte van zijn ochtendshow bij Q-Music, samen met Sven Ornelis. Zijn favoriete foute nummer? “’Marijke’ van Sam Gooris,” zegt hij enthousiast. “En nu mag ik dat nummer zelf brengen! De cirkel is rond. Nu nog hopen dat Sam het goed vindt.” lacht Kürt. (PADI & Mervyn)

Info en tickets: www.tienomtezien.live