Kurt Loorenz zingt ‘Mooi Het Leven Is Mooi’ van Will Tura

Op maandag 3 april lanceert de 52-jarige zanger Kurt Loorenz uit Lendelede zijn nieuwe single ‘Mooi Het Leven Is Mooi’, een nummer van Will Tura. Kurt brengt dat lied nu niet uit omdat Will vorige week aankondigde dat hij stopt met zingen. “Twee maanden geleden nam ik die song al op bij Domien Duyck in Izegem. Het heeft dus helemaal niets te maken met het einde van de muzikale carrière van Will Tura”, verklapt Kurt tijdens ons bezoek.

“Ik ben een heel grote fan van Will Tura, al van jongs af. Als vijfjarige kereltje zat ik op zijn schoot in de Delhaize in Izegem. Ik herinner mij nog dat ik aan hem vroeg wat ik moest doen om zanger te worden. Will zei dat ik veel moest zingen én ook veel moest repeteren. Pas dan zou ik het maken. Dat is mij altijd bijgebleven. Will Tura is altijd een sympathieke artiest geweest. Zijn liedjes zijn op mijn lijf geschreven. Ik breng ‘Mooi Het Leven Is Mooi’ uit, omdat ik dat een mooi liedje vind. We hebben er een stevige beat opgezet, zodat die song dan toch wat anders klinkt. Welke liedjes ik van hem nog graag hoor? Och, bijna al zijn liedjes”, vertelt Kurt, waarna hij een opsomming doet van verschillende Tura-songs. “Ik zette op m’n nieuwe single een stevige beat, omdat de jeugd Will nog méér zou waarderen. De jeugd leert op die manier een andere Tura kennen. Of ik het spijtig vind dat hij stopt? Enorm, ik liet een traantje bij het horen van dit nieuws.”

Kurt klaagt niet over zijn optredens. “Ik zit met veel optredens. De maand april zit vol. Ook over mei en juni hoor je mij niet klagen. Enkel in augustus nemen we verlof en doen we het op dat gebied rustig aan. Of we op reis trekken? Neen, we hebben een hond en dat is ons kindje. We gaan daarom niet meer ergens naartoe, omdat we voor onze hond zorgen.”

In juni brengt Kurt Loorenz nog een nieuwe single uit, namelijk een Franse song. Het is een song uit de jaren tachtig. “Welk nummer? Sorry, de titel kan ik nog niet verklappen, maar ik breng dat liedje wel uit met twee danseressen. We brengen dan ook een clip uit. We zullen zorgen voor een speciale clip, echt waar. Dat wordt leuk. Weet je, ik sta al méér dan 30 jaar op het podium en ik blijf mij inzetten. Ik ben zo dankbaar dat de mensen mij nog altijd als artiest graag zien. Ik heb een toffe man Kevin die achter mij staat en mij steunt. Ik heb ook een heel goed team, met Domien, zijn vrouw, met onze vaste man voor de clipopnames, enz. Wees gerust, je blijft in 2023 nog vaak van mij horen.” (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via de grote streamingsplaforms.