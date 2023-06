Kurt Crabbé brengt duet uit met Ronnie Tober, want ‘Wat Zou Het Leven Zijn Zonder Vrienden’

In de voorbije weken én ook in de komende weken komen er zoveel singles uit dat we ze niet meer op twee handen kunnen tellen. Ook West-Vlaming Kurt Crabbé uit Oeselgem brengt een nieuwe single uit. Deze keer is het een duet geworden.

“In maart jongstleden zat ik samen met Ronnie Tober in de Kaasboerin te Mol/Postel. Ronnie en zijn producer Erwin Fillee hadden een idee om een vervolg te brengen van de hit uit 2020. Toen ik het lied hoorde was ik meteen verkocht. De tekst was meteen ook op ons lijf geschreven, namelijk “Wat Zou Het Leven Zonder Vrienden Zijn.” Op 20 mei volgden de opnames in de studio van Marco Leusinck Studio Evolution in Wehl (Nederland). Mijn nieuwe single verschijnt op vrijdag 16 juni.” (PADI)

Zijn nieuwe single is vanaf dan te downloaden via alle grote streamingplatforms.