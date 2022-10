Kursaal Oostende zet muziektraditie verder met wereldwijde succesmusical ‘Rock of Ages’

Kursaal Oostende zet de musicaltraditie voort en haalt hiervoor de knaller ‘Rock of Ages’ binnen, die met Nederlandstalige ondertiteling wordt opgevoerd. Deze verrassende muzikale komedie speelde jarenlang op West End in Londen en Broadway in New York. Nu is er dus goed nieuws. Rockfanaten hoeven helemaal niet zo ver te reizen, want knallende nummers zoals ‘We built this city’, ‘Here I go again’ en ‘The final countdown’ overspoelen in juni 2023 het podium van Kursaal Oostende. Maak je klaar voor één groot daverend dansspektakel dat je rockhart sneller doet slaan.

Na de nodige onderhandelingen, slaagden we er opnieuw in om een productie van Broadway-niveau naar Oostende te halen,’ klinkt het bij Burgemeester Bart Tommelein. Dat de show het publiek weet te bekoren, bleek al uit de grote internationale successen. Daverende muziek, schitterende showelementen en een getalenteerde cast,… Kortom een live performance die alle zintuigen prikkelt en het podium van Kursaal Oostende in vuur en vlam zet! Let’s rock!

Het verhaal speelt zich af in en rond de iconische bar en rockclub ‘The Bourbon Room’. Dé place to be voor een stelletje stamgasten met dromen zo wild als hun haardossen. Dit zorgt voor tal van hilarische taferelen en natuurlijk de nodige porties ‘seks, drugs and rock-’n roll’. Laat je meeslepen op het ritme van de rockmuziek en voel je opnieuw ‘young, wild and free’’, licht Algemeen Directeur Peter Craeymeersch toe.

In de rol van ‘Dennis Dupree’ – de barman en uitbater van ‘The Bourbon Room’ – herken je de Britse acteur Kevin Kennedy, vooral bekend als ‘Curly Watts’ uit de langlopende ITV-soap Coronation Street. Ook de rest van de getalenteerde cast zet overweldigende prestaties neer. Gehuld in superstoere outfits en wilde haardossen, rocken ze de sterren van het dak. “De show vertolkt meer dan 25 legendarische nummers uit de jaren 80. Rasechte meezingers zoals ‘We built this city’, ‘Here I go again’, ‘The final countdown’, ‘Wanted dead or alive’, ‘Can’t fight this feeling’ en ‘I want to know what love is’. Wat een performance! Wat een energie! Dat heeft de awardwinnende productie wereldwijd al bewezen”, besluit Adjunct Directeur Gwen Nys.

Engelstalige musicalkomedie met wereldklasse is te gast in Kursaal Oostende, van 31 mei tot 3 juni 2023. Leeftijd: vanaf 12 jaar. Meer info en tickets: www.kursaaloostende.be/rockofages of ga langs bij de boxoffice van Toerisme Oostende