Kursaal Oostende laat de magie van Elvis herleven tijdens ‘Elvis, a night in Vegas’

Ondertussen is de King of Rock ‘n Roll Elvis Presley al meer dan 40 jaar geleden overleden. Desondanks is de Amerikaanse zanger nu populairder dan ooit, zowel bij oudere als jongere generaties. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de film over het leven van ‘The King’, die vorig jaar in de Vlaamse bioscopen werd vertoond. In Oostende zakten er zo’n 2.000 mensen af om het meer dan twee uur durende spektakel ‘Elvis, a night in Vegas’ te bewonderen.

Om het meest indrukwekkende Elvis-evenement van de avond bij te wonen, had je zaterdagavond in het Kursaal van Oostende moeten zijn. Daar vertoonden de vier allerbeste ‘Elvis Tribute Artists’ van over de hele wereld hun bekwaamheid door de meest ontroerende Elvis ballads en opwindende Elvis rock-‘n-rollnummers te brengen tijdens de theatershow ‘A night in Vegas’.

We kunnen eerlijk zeggen dat we van de voorstelling zeer hebben genoten. Er was een goed doordachte volgorde waardoor het verhaal van Elvis duidelijk naar voren kwam. De show begon met Emilio Santoro uit Engeland, een bekend gezicht in het Elvis-wereldje. In 2022 werd hij zowel Europees als wereldkampioen in zijn vak. Zijn vocale kracht en indrukwekkende heupbewegingen maakten indruk en het was duidelijk dat veel vrouwen zich tot hem aangetrokken voelden. Het was zelfs grappig om te zien dat sommige vrouwen naar voren stormden om met hun sjaaltje het zweet van de imitator af te vegen. Ciaran Houlihan, afkomstig uit Dublin, Ierland, is een veelvoudig bekroonde Elvis Tribute Artist met meer dan 14 jaar ervaring in het brengen van een eerbetoon aan Elvis. Gedurende die tijd heeft hij talrijke onderscheidingen ontvangen en eveneens competities over de hele wereld gewonnen. Zijn vocale talent wordt algemeen beschouwd als het meest gelijkend op dat van ‘The King’ zelf. De twee andere Elvissen kwamen uit Malta en Engeland.

© Evanggelos Ntoumas

Je krijgt ook voor één en dezelfde prijs 4 verschillende imitators te zien. Wat de avond toch bijzonder maakt. Deze internationale sterren worden muzikaal ondersteund door de legendarische Graceland Band uit Wales. Achtergrondzangeressen Mills en Boone, die al vele jaren ervaring hebben, hebben talloze getalenteerde ‘Elvis Tribute Artists’ over de hele wereld naar nieuwe hoogten gebracht op diverse prestigieuze podia. Ochja, dat mogen we niet vergeten te vermelden: alle grote Elvis klassiekers passeerden die avond de revue. Denk maar aan ‘Jailhouse Rock’,’Suspicious Minds’, ‘In The Ghetto’, ‘That’s All Right’, ‘Burning Love’, ‘Hound Dog’, … Het was méér dan de moeite! (PADI & Mervyn)

Volgende speeldata: 6 maart 2024 (Stadsschouwburg Brugge) – 7 maart 2024 (De Spil Roeselare) – 8 maart 2024 (Trixxo theater Hassel) en 9 maart 2024 (Capitole Gent).