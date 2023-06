Kursaal Oostende: Arno hommage

Dat een Arno hommage in het Kursaal van Oostende garant zou staan voor vuurwerk, stond in de sterren geschreven. Hoewel ‘Le plus beau’ al enkele decennia in de Dansaertstraat in Brussel woonde is de Koningin der badsteden onlosmakelijk verbonden met Arno. Daarvan getuigen zijn geanimeerde Oostendse jeugd.

De namen van de begeleidingsband waren ronduit indrukwekkend: klinkende namen als Mirko Banovic, Ad Cominotto en Serge Feys. Topmuzikanten die lange peridiodes aan zijn zijde stonden op het podium. De setlist had oog voor Arno’s volledige carrière. Jan Paternoster van de Black Box Revelation en Stijn Meuris (‘With you’ en ‘The Parrot Brigade’) gingen voor het ruigere werk van T.C. Matic. Roland Van Campenhout speelde een aantal nummers uit het repertoire van ‘Charles et les Lulus’, volgens Arno zelf de mooiste en meest amusante periode uit zijn muzikale carrière. Marie-Laure Beraud (voormalig mevrouw Arno en moeder van Arno’s kinderen Mathias en Felix), Patricia Kaas, Bj Scott, Stephan Eicher en Melanie De Biasio verzorgden Arno classics als ‘Elle adore le noire’ en ‘dans les yeux de ma mère’. Wie de zaal helemaal stil kreeg en tot intense emotie bewoog was rasartiest Stef Kamil Carlens (Zita Swoon) met zijn intieme versie van ‘Lonesome Zorro’, een metafoor die Arno vaak en graag gebruikte voor zichzelf. De staande ovatie was een logisch gevolg.

De show werd omkaderd door een choreografie van Wim Vandekeybus en als kers op de taart zorgde Danny Willems – Arno’s boezemvriend – voor unieke, krachtige en soms vertederende achtergrondbeelden en video’s. Op die manier werd het, bij wijlen enthousiaste publiek, niet alleen muzikaal maar ook visueel terug in de tijd gekatapulteerd en kreeg men het gevoel dat Arno zijn hommage oogluikend gadesloeg.

Waar tijdens vorige reunieconcerten of galashows enkele ex-bandleden niet ingingen op een uitnodiging tekenden zij nu wel present, zo trad Jean-Marie Aerts aan op de gitaar en was er een eervolle vermelding van de in 1949 in Izegem geboren Paul Decoutere (+ 2021). (PADI & Davy)