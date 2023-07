‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’: vanaf vandaag in Knokke-Heist!

Goed nieuws: eindelijk is het zover! Vandaag begint ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ in Knokke-Heist. Tot en met 7 augustus kan je komen kijken naar een wervelende show in de Natiënlaan in Knokke-Heist. Vanaf 7 september ben je welkom in Brussel.

Tijdens een repetitie konden we Anne Weissbecker spreken, de vrouw die hoog in de lucht aan een fiets hangt. Het is de tweede keer dat ze in België is. De vorige keer was ze nog jong en dat was met het Circusfestival in Doornik. Sinds 2008 gaat ze mee met Cirque du Soleil. Ze geraakte binnen omdat ze in een circusschool zat die verbonden was met Cirque du Soleil. In die school leerde ze om in die grote shows van Cirque du Soleil op te treden. Dit is het hoogtepunt in haar carrière. De act die ze brengt is op een vliegende fiets. Dit is voor haar een nieuwe act. Ze vindt dit heel spannend om die te tonen aan het publiek. Het is een nieuwe act, maar ze geniet ervan om die te tonen aan het publiek. Er is veel voorbereiding nodig om deze act uit te oefenen. Ze begint dan ook voor iedere show vroeg met de voorbereiding.

© PADI

Toen we een bezoek brachten, waren ze in de tent van Cirque du Soleil in Knokke bezig met de laatste puntjes op de i te plaatsen, zodat de show KURIOS zonder problemen van start kan gaan. In de tent krijgen 2.500 mensen een zitje. Iedere avond is die zo goed als volzet. De voorstelling telt 49 artiesten en een liveband met zes muzikanten en een bandleider. Het is het eerste jaar dat de muzikanten een belangrijke rol hebben in de show. Wat ook speciaal is zijn de attributen die worden gebruikt. Het zijn er maar liefst 464. Dat zijn er een veel méér dan in de vorige jaren. De backstage ziet er precies uit zoals een danslokaal. De artiesten hebben verschillende secties waar ze doorheen moeten om klaar te geraken. Zo heb je de kleedkamers, de make-up sectie, de oefenruimte… De artiesten moeten zichzelf schminken, dit duurt soms twee uur. Naast de crew voor de kostuums die mee gaat op tour zijn er ook nog vijf andere mensen die uit de streek komen om mee te helpen. Zij doen de was en voeren kleine klusjes uit. Al de kostuums worden gemaakt in Montreal. In de backstage staan er altijd veel monitoren, zodat ze elkaar kunnen zien optreden. (PADI)

Anne Weissbecker © PADI

‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’: in Knokke-Heist (27 juli, 7 augustus) en ook in Brussel (vanaf 7 september). Info en tickets: www.cirquedusoleil.com