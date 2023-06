‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ van Cirque du Soleil: vanaf 27 juli in Knokke-Heist, maar nu al voor jou bekeken in Milaan

We kregen de kans om ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ van Cirque du Soleil in Milaan al te bekijken. Onze visie vind je hieronder.

“Woorden schieten tekort om de adembenemende ervaring te beschrijven die Cirque du Soleil heeft neergezet met hun show in Milaan. Van begin tot eind werden we meegevoerd in een betoverende wereld vol verbluffende acrobatiek, spectaculaire choreografieën en ongelooflijke stunts. De artiesten van Cirque du Soleil waren simpelweg fenomenaal. Elke beweging was perfect getimed en uitgevoerd met een ongekende gratie. De acrobaten leken de zwaartekracht te tarten terwijl ze door de lucht vlogen, onmogelijke salto’s maakten en elkaar in ongelooflijke menselijke torens stapelden. Het visuele spektakel was fantastisch! Het steampunk achtige decor, de betoverende kostuums en de lichteffecten creëerden een magische sfeer die je meenam naar een andere wereld. Elke scène werd tot leven gebracht. Een visueel festijn dat uw ogen en zintuigen betoverde.”

© OBI

“Maar het waren niet alleen de fysieke kracht en schoonheid die indruk maakten. De show was doordrenkt met betoverende verhalen. De muziek en de live uitvoeringen voegden een extra laag toe aan de volledige ervaring en creëerden een meeslepende atmosfeer die je diep in het verhaal trok. Cirque du Soleil heeft opnieuw bewezen waarom ze wereldwijd bekend staan als de absolute pioniers van het hedendaagse circus. Hun show ‘KURIOS – Cabinet Of Curiosities’ was een meesterwerk van creativiteit, kunst en vermaak. Het was een viering van het menselijk potentieel, een herinnering dat we in staat zijn tot buitengewone dingen als we onze grenzen durven te verleggen. Als je de kans krijgt om ‘KURIOS’ van Cirque du Soleil bij te wonen, aarzel dan niet. Het is een onvergetelijke ervaring die je sprakeloos en vol verwondering zal achterlaten.” (PADI & OBI)

‘KURIOS – Cabinet of Curiosities‘ van Cirque du Soleil: van 27 juli tot 27 augustus in Knokke en vanaf 7 september in Brussel. www.cirquedusoleil.com/kurios