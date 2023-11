‘KURIOS: Cabinet of Curiosities’ van Cirque du Soleil trekt meer dan 220.000 bezoekers naar Knokke-Heist en Brussel

De productie “KURIOS: Cabinet of Curiosities” van Cirque du Soleil heeft met groots succes zijn periode in België afgesloten, meer dan 220.000 bezoekers werden meegevoerd in de adembenemende show die halt hield in Knokke-Heist en Brussel.

Sinds eind juli betoverde de show duizenden toeschouwers in België. De tour begon in Knokke-Heist en ging vervolgens in september door naar Brussel. In totaal werd de show 110 keer opgevoerd in België. De passage in ons land gooide dan ook hoge ogen. KURIOS: Cabinet of Curiosities reist nu door naar Parijs, waar het vanaf 16 november van start gaat.

© OBI

Over KURIOS: Cabinet of Curiosities: KURIOS speelt zich af in een alternatief maar vertrouwd verleden, in het mechanische lab van een Vorser die ervan overtuigd is dat er een verborgen, onzichtbare wereld bestaat – een plaats waar de gekste ideeën en de grootste dromen wachten. Zodra de Vorser erin slaagt de deur naar deze wereld van wonderen te openen, komt de tijd volledig tot stilstand en valt een opgewekte cast van buitenaardse personages zijn curiosakast binnen, waardoor zijn geïmproviseerde creaties één voor één tot leven komen. Terwijl het zichtbare onzichtbaar wordt en de perspectieven veranderen, barst KURIOS uit in een feest van kracht en verbeelding. (PADI)