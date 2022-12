Kooigems accent Leen Dendievel scoort in Antwerpen: “Pure muziek!”

Sinds het begin van deze maand mag Leen Dendievel nog eens in haar – zoals ze het zelf zegt – Kooigemse ‘moedertaal’ op de planken staan. Dat doet ze in het kerststuk ‘Ne geestige Kerst’ van de Sven De Ridder Company, in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater. Dat Leen zo goed scoort bij het publiek, verwondert ook eigenaar, scenarist, regisseur en mede-acteur Sven De Ridder niet. “Leen in het Kooigems dat is pure muziek! Dat is als een West-Vlaamse partituur die tegenover een Antwerpse partituur staat en dat geeft gewoon vonken! Leen moet nog maar haar mond openen op het podium, of de zaal ontploft al. Fantastisch, is dat!”

In het stuk zelf komt Svens personage Didier plotseling te overlijden, waarna hij als een ware plaaggeest opnieuw ten tonele verschijnt en de ene dolle frats na de andere uithaalt. “Heerlijk! Ik houd gewoon zo van plaaggeesten!” is De Ridder duidelijk. “Plaaggeesten zijn ook meestal de geesten die niet weten dat ze dood zijn of nog niet naar het hiernamaals zijn gegaan, maar hier gewoon blijven rondhangen en daar heb ik wel een zwak voor. Ik ben ook niet iemand die schrik heeft van geesten. Je moet hen als het ware de weg durven wijzen op een lieve manier. Dat komt nu misschien heel diep over, maar dat is eigenlijk wel de boodschap van het stuk.” En dat stuk steekt toch wel wat af tegen de andere stukken die de Sven De Ridder Company al ten tonele bracht. Geen billenkletsers van begin tot eind, maar een stuk met een diepere betekenis en een innerlijke traan. “Dat klopt. Het is eigenlijk een tragikomedie waar heel veel lachsalvo’s in zitten, maar waar de mensen toch even verrast worden door de ontroering. Dat past ook bij een kerststuk, vind ik. Op een kerstfeest zelf wordt ook veel gelachen en gezwansd, maar kan er ook even stil worden gestaan bij de kerstboodschap en het kerstfeest.”

Ook in het Fakkeltheater gaat de ticketverkoop als een sneltrein en blijken er alsmaar meer mensen te zijn die Leen Dendievel nog eens in haar sappige Kooigemse accent willen zien spelen. De voorbije twee weken moesten zelfs al tot drie keer toe extra shows aan de agenda worden toegevoegd. Tot en met zondag 8 januari staan Sven De Ridder en zijn kornuiten zo nog zeker 24 keer op het podium van het Fakkeltheater. Enkele dagen later starten dan alweer de repetities voor het lentestuk ‘De mannen van de golf’ die eind februari in première gaat en nadien ook naar CC De Leest in Izegem zal trekken. “Dat wordt weer iets totaal anders, met name pure hilariteit die zich afspeelt op een golfterrein. Met alle gevolgen van dien.” (PADI & Tom)

Tickets voor ‘Ne geestige Kerst’ zijn te vinden via www.svenderiddercompany.be