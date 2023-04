Koninklijk bezoek voor ‘Red Star Line’ in Puurs

Vandaag brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een bezoek aan de spektakel-musical Red Star Line in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Ook hun kinderen, Koninklijke Hoogheden Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore waren erbij. Het vorstenpaar maakte na de voorstelling nog even de tijd om kennis te maken met de cast en crew.

Gert Verhulst, bezieler: “Ik ben enorm fier dat de koninklijke familie naar het Studio 100 Pop-Up Theater is gekomen om onze spektakel-musical Red Star Line mee te maken. Ze waren zichtbaar onder de indruk van deze voorstelling, waarmee we ook internationale ambities hebben.”

© Studio 100

‘Red Star Line’ is de opvolger van de iconische succesmusical 40-45. Ook deze voorstelling is opnieuw een emotionele rollercoaster geworden met een unieke live-beleving. De bezoekers worden tijdens deze reis ondergedompeld in een wonderlijk spektakel dat je meeneemt in een ongezien avontuur, van Antwerpen tot New York, op het land en op het water.

© Studio 100

Het publiek wordt naast spectaculaire scènes met heel wat special effects, ook getrakteerd op grote dansscènes in het bruisende New York. Daarnaast was er ook plaats voor meer intieme momenten die naar de keel grepen. Het technisch concept met rijdende tribunes en het geluid via individuele hoofdtelefoons zorgt ervoor dat alle toeschouwers op een unieke manier meegezogen worden in het verhaal en creëren een uniek filmisch gevoel.

‘Red Star Line’ is de grote opvolger van de iconische succesmusical 40-45. Op dit moment zijn er al meer dan 200.000 tickets de deur uit. Er zijn nu reeds verlengingen aangekondigd tot en met de kerstvakantie 2023. (PADI)

Tickets en info: www.redstarline.nu