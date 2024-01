Komt Eli Iserbyt uit Kaster naar ‘Het Schlagerfestival’ in Hasselt om Garry Hagger aan het werk te zien?

Wielrenner Eli Iserbyt won zijn eerste Belgische titel in het veld bij de profs. De 26-jarige West-Vlaming werd na afloop door zijn team getrakteerd op een feestje in de Villa Kruiscalsyde in Pittem, waar Garry Hagger tijdens het dessert zorgde voor een knaloptreden.

“Zaterdagavond belde de teammanager mij met de vraag of ik beschikbaar kon blijven. Ik had een goedgevulde zondagnamiddag met familiale verplichtingen, maar toch heb ik de wedstrijd kunnen volgen op mijn smartphone. Ik ben heel blij voor Eli Iserbyt met zijn overwinning en de trui. Een heel veldritseizoen rijdt hij al constant en staat hij bovenaan in diverse regelmatigheidsklassementen. Eli heeft de wedstrijd hard gemaakt, maar ook afgemaakt en bekroond met een titel,” zegt Garry Hagger, die als wielerliefhebber vaak zelf op de koersfiets zit. “In de winter rijden we op rollen, maar zodra het weer beter wordt, trekken we naar buiten. Alles wat met koers te maken heeft, vind ik geweldig. Er naar kijken, maar ook zelf rijden, maakt mij gelukkig,” zegt hij enthousiast.

De decompressie was groot, want tijdens het feestje werd er door Eli Iserbyt en de gasten luidkeels meegezongen met ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’ én een traantje weggepinkt toen Garry ‘Het Allermooiste’ in een speciale, aangepaste versie voor de kersverse Belgische Kampioen veldrijden zong. “Ik heb Eli ook uitgenodigd voor ‘Het Schlagerfestival’, waar ik in het weekend van 22 maart drie dagen te gast ben. Dan ligt het veldritseizoen toch stil en kan hij zijn benen eens goed losgooien in de Hasseltse Trixxo Arena, samen met héél veel feestvierders.” (PADI)

