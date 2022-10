Komende vrijdagavond staan The Starlings met ‘Gold’ in Kursaal Oostende: “In Oostende is er ieder seizoen iéts te doen en dat maakt die badstad zo uniek”

Op vrijdag 28 oktober staan Tom Dice en Kato Callebaut alias The Starlings vanaf 20 uur op het podium met de eerste van hun vier shows ‘Gold’ in Kursaal Oostende. De badstad Oostende is voor hen geen onbekend terrein. Kato woonde er – samen met haar jammer genoeg al overleden mama – meerdere jaren. De broer van Tom woont er nog altijd. “Gaan we naar een badstad, dan komen we automatisch altijd terug naar Oostende”, bekennen The Starlings.

Kato en Tom kwamen voor een persbabbel naar Kursaal Oostende. Ze keren altijd graag terug naar deze badstad, waar ze tijdens de lockdown drie maanden verbleven om aan hun nieuw album ‘Gold’ te werken. In het voorjaar kwam deze cd uit en toen konden we met het muzikale duo praten in de gebouwen van hun platenfirma Universal Music in Brussel. Hoe zit het met de verkoop van dit album? “Ik denk heel goed. We kennen de verkoopcijfers niet, maar meestal als we de cijfers niet kennen is het een bewijs dat de verkoop goed is, anders doet de platenfirma voorstellen om extra promo ervoor te voeren”, glimlacht Tom, waarna Kato stilstond bij hun optreden in Kursaal Oostende. “Hier starten we onze mini-tournee. We staan met ‘Gold’ ook nog in de Stadsschouwburg van Antwerpen, Capitole Gent en in het Trixxo Theater in Hasselt. Dat we in Oostende beginnen is eerder toevallig. De organisator Niko Geldhof was de eerste die het vroeg. We zullen met vier muzikanten op het podium staan, die verschillende instrumenten bespelen. De show duurt zo’n 80 minuten, zonder pauze. Wij proberen muzikaal een groot verhaal te vertellen. De fans zullen al de nummers van ons recente album kennen. Natuurlijk zingen en spelen we deze songs, gecombineerd met de liedjes uit ons verleden. We streven ook er naar dat de show mooi wordt om naar te kijken. We hebben dus nagedacht hoe we de show zullen brengen. Met beelden? Euh, het is niet dat we schermen zullen meebrengen, maar het zal meer dan tekst alleen zijn dat we brengen”, stippen Tom en Kato aan.

The Starlings brengen ‘Gold’ in première in Kursaal Oostende. © PADI/Daniël

Tijdens de lockdown verbleven Tom en Kato in Oostende om nieuwe songs voor hun cd ‘Gold’ te schrijven. “Het is heel leuk om hier terug te zijn”, bekent Tom. “De show zal ook talrijke herinneringen meebrengen aan Oostende, waar we al een beetje thuis zijn. We beleefden hier drie mooie maanden. Hier arriveren, voelt altijd als thuis komen.” Zagen ze tijdens die drie maanden veel van Oostende? Kato: “We zaten hier in de winter. Dat was heel gezellig. Ik vond het leuk om dan goed ingeduffeld Oostende te kunnen verkennen. Ik kende in feite al Oostende omdat mijn mama hier woonde én ook ik woonde er meerdere jaren. De broer van Tom woont hier nog. We hebben in drie maanden tijd wel nieuwe locaties leren kennen. We zijn zelfs naar verschillende evenementen gaan kijken.” Tom knikt en vult aan: “Het was toen we toekwamen lockdown, maar zelfs midden de corona deed Oostende z’n best om mensen buiten te krijgen. We zagen een lichtshow én kunstwerken en konden dat bijwonen. Door een traject af te leggen, leerden we de stad nog béter kennen en zeker ook de zee.”

Staat het duo een eerste keer in Kursaal Oostende? Kato: “Als The Starlings is het inderdaad de eerste keer, maar we zijn hier wel al geweest voor De eregalerij.” Tom: “Na mijn Eurovisiesongfestival-avontuur stond ik hier al eens solo. Nu zijn het wel rare tijden. De mensen kiezen: betalen we de gasfactuur of gaan we naar een show kijken? Maar wij proberen de mensen op een goedkope manier evenveel warmte te geven.” Kato: “Na corona was er geen budget voor optreden met een gigantische band. Aangezien we maar met twee zijn konden we toch diverse shows doen. Nu willen we daar van afstappen. We zijn meer dan met twee artiesten, we zijn écht een band?” Tom: “We mochten al de Lotto Arena vullen. Dat is toch ook geen klein zaaltje. We moesten dat twee keren uitstellen, hadden schrik dat veel mensen hun ticket zouden teruggeven en kiezen voor het geld, maar dat gebeurde niet.’

Tot slot vroegen we aan Kato hoe ze terugdenkt aan die jaren toen ze in Oostende woonde. “Ik woonde hier enkele jaren. Dat is toch al zo’n tien jaar geleden. Persoonlijk vind ik dat Oostende in de voorbije jaren investeerde in toffe evenementen, ofwel zag ik dat toen niet (lacht). Oostende vond ik al altijd een heel leuke stad. Dit is één van de weinige badsteden aan de zee waar er altijd iets te doen is. Niet enkel in de zomer, ook in de andere seizoenen. Ik blijf een band hebben met Oostende en automatisch denk ik dan aan mijn overleden mama, dat zal altijd bijblijven. Of ik er nog vaak kom? Eigenlijk wel! Gaan we naar de zee, dan is het altijd Oostende.” (PADI)

Vrijdag 28 oktober om 20 uur, Kursaal Oostende: The Starlings met ‘Gold’. Prijzen: 43, 33 of 30 euro, inclusief reservatiekosten. Organisatie: Blue Sky Concerts. www.-kursaaloostende.be