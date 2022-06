Komend weekend viert Michael Lanzo het vijfjarig bestaan van Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke: “Veel volk betekent niet altijd veel winst”

Op 1 mei 2017 nam Michael Lanzo het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke over. We zijn nu al vijf jaar verder. Michael en zijn team mogen zeggen dat ze Den Toerist – vooral qua optredens – op de muzikale kaart hebben gezet. Er gaat géén week voorbij of er is daar wel één show waarin artiesten centraal staan. Van David ‘Dave’ Callebert uit Oostkamp tot Filiep Mackelbergh uit Merkem organiseren daar allemaal shows met artiesten.

“We namen de zaak over op 1 mei 2017, maar ervoor mochten we al binnen. We zijn dus al over ons vijfjarig bestaan. In de voorbije vijf jaar waren we zeker in totaal minstens anderhalf jaar gesloten wegens corona, pfff”, zucht Michael. “Dat waren de moeilijkste maanden om te overleven. Ik wil dat niet meer meemaken. We kregen wel financiële steun, maar als je daar alles meebetaalde, had je niets meer over om te leven. Werk zoeken was geen optie, want dan kreeg je geen steun meer.”

Den Toerist is een familiebedrijf geworden? Juist hé!

Michael: “Het is inderdaad een familiebedrijf geworden. Toen ik de zaak over nam, kwam mijn zingen op de eerste plaats. Ik wilde een zaak beginnen voor de toekomst, wanneer ik bijvoorbeeld minder optredens zou hebben, maar tot op heden is dat nog altijd niet het geval. Ik kan hier rekenen op de inzet van m’n partner John, mijn ouders, zus, broer, mijn nicht Annuska, mijn tante en nonkel. Ze steken allemaal een handje toe. Ben ik weg om te zingen, dan moet ik hier mensen hebben staan waarop ik kan rekenen, die te vertrouwen zijn, die het reilen en zeilen van de zaak kennen.”

Los van de corona, ben je tevreden waar je nu staat met Den Toerist?

Michael: “Vooral de start was niet gemakkelijk. We investeerden in een zaak. We moesten onze naam terug op de kaart plaatsen, maar na een tijdje bemerkten de mensen wel dat het volk afkwam en dus was er de positieve mond-aan-mond reclame waardoor er maar volk bleef en blijft afkomen. We zijn goed bezig. De mensen staan echter niet stil wat we als zelfstandige allemaal moeten betalen. Veel volk betekent ook niet altijd veel winst. We hoopten van drie jaar te kunnen overbruggen en daarin zijn we geslaagd. Naar onze evenementen komen er veel mensen af en er organiseren hier al veel mensen shows. Voor onszelf blijft het hard werken, maar we doen het graag.”

De zaal werd al grondig gerenoveerd. In de toekomst wordt ook de tuin opgeknapt. © PADI/Daniël

Het Muziekcafé Den Toerist is een zaak geworden voor de artiesten. Een ontmoetingsplaats waar artiesten van heinde en verre graag naar afkomen.

Michael: “Toen we hier begonnen, was Den Toerist vooral een danszaal. Op donderdag-, zaterdag- en zondagnamiddag kwamen de mensen dansen, maar verder gebeurde er niets. Ik streefde al vlug naar optredens met artiesten die betaalbaar zijn. Ik wide de zaak voor en door artiesten laten runnen. Organisatoren die hier iets organiseren mogen de zaak gratis gebruiken. Op die manier zorgen we voor nieuw cliënteel en is er ook vaak veel te doen.”

Wat is het mooiste uit die voorbije vijf jaar?

Michael: “De opening was fantastisch. De helft van de Vlaamse showbizz was present, waaronder ook Karen Damen. Iedereen was benieuwd wat er zou gebeuren. Voor een bepaald event hadden we 300 toegangskaarten verkocht, maar er konden er maar 280 zitten. Op een bepaald moment zaten er hier maar liefst 400 mensen. We bleven maar tafels en stoelen erbij zetten. Dat was zo hectisch, maar heel leuk.”

Vieren jullie het vijfjarig bestaan?

Michael: “We doen geen groots feestweekend, maar we doen wel iets. Op vrijdag 10 juni begint om 17 uur Den Toerist Party met DJ Roan. De toegang is gratis. Op zaterdag 11 juni is het publiek vanaf 17 uur welkom voor de viering van ons vijfjarig bestaan met optredens van Luc Van Meeuwen, Suzy Marrel en mezelf. De show en diner kost 25 euro. Voor enkel de show betaalt men 12 euro toegang. Op zondag 12 juni start om 15 uur de dansnamiddag met het Duo Verschueren, alombekend in Den Toerist want Jean-Pierre hield dat hier ook meerdere jaren open. We vieren op zondag ook alle vaders. De toegang is gratis.”

Er treden vaak artiesten op in Den Toerist, waaronder ook Michael Lanzo. © PADI/Daniël

Heb je nog plannen?

Michael: “Als mijn nieuwe single klaar is, dan zal ik die komende zaterdag hier in première even voorstellen. Er komt ook een nieuwe cd uit, die midden juli wordt voorgesteld. En wat de zaak betreft: ik hoop dat alles goed mag blijven gaan. We gaan de tuin verder aanleggen, zodat het er bij mooi weer leuk vertoeven is. De zaal is gerenoveerd qua interieur. Het gebouw zelf blijft eigendom van de brouwerij en dus kunnen we daar niet veel aan veranderen. Qua openingsuren blijven we ons focussen op donderdag, zaterdag en zondag. Wie het wenst, kan hier ook reserveren om te eten. Er zit hier ook een Country Line Dance-groep. Op vrijdag zijn we enkel open wanneer er hier evenementen zijn. Op andere dagen komen er autobussen langs van Madeliefje, die zelf instaan voor de organisatie van de dag, inclusief de artiesten die hier dan optreden.” (PADI)

Info: www.muziekcafedentoerist.be – 0473 21 72 83.