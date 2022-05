Koksijde nodigde bedrijfscoach Ine De Deken uit voor de welzijnsdagen van het gemeentepersoneel: “De deelnemers vonden het fijn én leerrijk.”

Het personeel van de gemeente Koksijde werd extra in de watten gelegd met het oog op een beter welzijn. De ‘Welzijnsdagen Koksijde’ werden, o.a. dankzij de workshops en coaching, erg gewaardeerd door de deelnemende medewerkers. Ook de West-Vlaamse klinisch psychologe en bedrijfscoach Ine De Deken uit Veurne trok met haar workshopsessie rond ‘relaxatie’ heel wat aandacht en geïnteresseerden. “Ik ben wel fan van dit initiatief van de gemeente, het is meer dan ooit belangrijk dat werkgevers aan hun werknemers de ruimte geven een goede work-life balance te vinden. Volledige relaxatie is soms moeilijk te verkrijgen maar is wel van essentieel belang. Ik heb de deelnemers tijdens de sessies dan ook concreet toepasbare tips meegegeven en de reacties waren louter positief”, klinkt het enthousiast.

‘Wil jij leren hoe je optimaal moet ontspannen?’, het is een niet alledaagse mail van je leidinggevende. Toch kregen honderden medewerkers van de gemeente Koksijde deze vraag. Aanleiding waren de ‘Welzijnsdagen Koksijde’, die de voorbije week plaatsvonden en op heel wat bijval en waardering konden rekenen van de deelnemers. Het was de West-Vlaamse klinisch psychologe en bedrijfscoach Ine De Deken die deze vraag stelde naar aanleiding van haar workshops ‘Relaxatie’. Inzetten op het mentale welzijn, het is een trend die meer en meer opmars maakt, omdat er heel wat bedrijven zich ondertussen realiseren dat een gezonde work-life balance voor hun werknemers een grote, positieve impact heeft op de werktevredenheid en het personeelsverloop beperkt.

In haar debuutboek ‘Weten wat je wil als middel tegen stress en burn-out’ is overduidelijk te merken dat ook Ine De Deken een grote supporter is van deze denkwijze: “Op dagelijkse basis zie ik hoe het voor werkgevers op alle vlakken voordeliger is wanneer ze de focus leggen op het fysieke en mentale welzijn van hun werknemers. Koksijde geeft hier met de welzijnsdagen het goede voorbeeld en het resultaat is ook meteen te zien. Na de super fijne relaxatiesessies kreeg ik te horen van de deelnemers dat ze het niet alleen leuk vonden, maar ook nog eens leerrijk. We begonnen met een ademhalingsoefening die slechts 1 minuut duurt en die overal en altijd kan uitgevoerd worden. Dat de tips heel praktisch en concreet toepasbaar zijn, konden de Koksijdenaars duidelijk smaken. Over smaken gesproken, de workshop ‘gezond aperitieven’ van mijn ViZiT Veurne collega’s was ook een succes. Niet verwonderlijk, want we leven nu éénmaal in tijden waarin mensen zoeken naar een haalbaar werkritme dat ruimte biedt om te ontstressen en maximaal te ontspannen. Relaxtie en het gezond aperitieven (lacht) zijn dan twee dankbare onderwerpen die bijdragen aan een gezonde geest in een gezond lichaam, zaken waar werkgevers en werknemers samen naar streven”, zegt een zichtbaar tevreden Ine De Deken. “De deelnemers kwamen me nadien zeggen dat ze aan de slag gaan met mijn tips, de ‘Welzijnsdagen Koksijde’ zijn voor mij dus zeker geslaagd. Ik kan dit soort van initiatieven alleen maar een warm hart toedragen en steunen.” (PADI)

Meer info over Ine De Deken vind je op www.centrumvizit.be/agenda, waar je jezelf kan inschrijven voor een workshop of Ine haar boekendebuut ‘Weten wat je wil als middel tegen stress en burn-out’ kan bestellen.