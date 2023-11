Koen Wauters was aanwezig op zijn tweede passie auto’s tijdens 8ste InterClassics in Brussel én de viering van 100 jaar ‘Le Mans’

Het zijn drukke dagen voor Koen Wauters van Clouseau. Samen met zijn broer Kris kondigde hij vorige week het 125ste optreden aan op vrijdag 20 december 2024 in het Antwerpse Sportpaleis om dan enkele dagen ook present te zijn op de 8ste InterClassics in Brussel waar Koen met Team Feryn aanwezig was. Voor de Clouseau-zanger is zijn liefde voor muziek naar zijn passie voor auto’s maar een kleine stap. Beiden spreken Koen enorm aan.

Liefhebbers van classic cars, supercars, old- en youngtimers, maar ook de ’classic car lifestyle’, konden afgelopen weekend terecht op de 8ste editie van InterClassics Brussels die in Brussels Expo plaatsvond. Met 26.865 bezoekers noteerde de beurs een nieuw record, in 2022 lag dit nog rond de 24.000. De voltreffers waren o.a. de viering van de 100 jaar ’24 uur van Le Mans’, waarbij het racecircuit met 25 voormalig deelnemende wagens op een indrukwekkende manier werd nagebouwd in de patio. Ook de aanwezigheid van Team Feryn met rallypiloten Koen Wauters en Pascal Feryn was een voltreffer. Naast de voorstelling van hun nieuwe rallywagen, was de signeersessie van Koen zondagnamiddag een overweldigend succes. Te midden van de vele oogverblindende klassiekers werd een Aston Martin uit DB2/4 MK1 uit 1953 uitgeroepen tot ‘Best Of Show’. “Om verschillende redenen zijn we over de afgelopen editie meer dan tevreden. Met 26.865 bezoekers noteren we een nieuw record. Daarnaast was er ook een boost in de autoverkoop en zijn er heel wat wagens voor verschillende miljoenen euro’s van eigenaar gewisseld. Tenslotte hebben niet alleen de autoliefhebbers en de collectioneurs, maar ook gezinnen en families inmiddels de weg gevonden naar de Belgische uitgave van InterClassics. Van 15 tot 17 november 2024 komen we terug naar Brussel met de 9de editie. Wie zolang niet kan wachten, kan van 11 tot 14 januari 2024 in het MECC Maastricht al terecht voor InterClassics te Maastricht”, zegt beursmanager Erik Panis namens InterClassics.

Het team Wauters-Feryn © PADI/Jens S.

Met hun gloednieuwe Toyota Hilux Overdrive nemen Koen Wauters, Pascal Feryn en het 22-koppig Team Feryn in januari voor het eerst deel aan de Africa Eco Race. Naast de exclusieve voorstelling van hun nieuwe racewagen, pakte het rallyteam groots uit op InterClassics met o.a. hun racetruck, een mini-bivak en hun bekende Toyota 2000 Land Cruisers waarmee ze meermaals deelnamen aan de Dakar. Het publiek vond vlotjes de weg naar hun beursstand en was zondagnamiddag ook massaal aanwezig op de foto- en signeersessie van Koen Wauters.

Even binnenkijken in de cockpit van de rallywagen. © PADI/Jens S.

Verspreid over 40.000 vierkante meter, drie Heizelpaleizen en de patio groeide de beurs de voorbije jaren uit tot een vaste waarde. “Niet alleen van onze bezoekers, maar ook van de talrijke standhouders kregen we al de nodige complimenten en waardering voor de voorbije editie. Blikvanger was zonder meer de viering van de 100ste ’24 uur van Le Mans’, waarbij we het wereldberoemde circuit hebben nagebouwd in onze patio, inclusief 25 racewagens die ooit aan deze wedstrijd deelnamen of zelfs wisten te winnen. De Nederlands- en Franstalige rondleidingen waren gans het weekend volgeboekt. Vooraf zat de sfeer al goed met de 600 genodigden voor onze exclusieve Preview Night op donderdagavond, waarbij Nederlandse tweesterrenchef Soenil Bahadoer (De Lindehof) op geweldige wijze het diner voor zijn rekening nam.”, zegt Erik Panis.

Koen hield ook een signeersessie, waaronder hier met Estée Sinnaeve uit Langemark. © Jens

“Het succes van InterClassics Brussels is het gevarieerde aanbod en het brede publiek wat we inmiddels bespelen. De Heizelpaleizen ademen dezelfde geschiedenis uit als de talrijke wagens die je terugvindt op onze beurs. Verzamelaars van emaille borden rond automerken,autozetels en accessoires vinden eveneens bij ons hun gading. We combineren de auto’s met lifestyle en een moderne beleving. We zijn ook informatief, dankzij de samenwerking met o.a. BEHVA. De sessies rond o.a. het behouden van een klassieke auto in deze tijden, de marktwaarde, de veiligheid, maar ook de e-fuels of de zogenaamde ‘energie neutrale brandstof’ lokten vele belangstellenden. De mooie bezoekersaantallen zijn er dankzij de inspanningen van velen. Het verdwijnen van het Autosalon, maar zeker ook de eerste aanwezigheid van diverse auto-importeurs zoals D’Ieteren Luxury Performance, Aston Martin, Lotus en Donkvoort hebben een aandeel in onze groei. Ook de komende jaren blijven we investeren in ons verhaal”, zegt Erik Panis. (PADI & Jens)

De 9de InterClassics Brussels vindt plaats van vrijdag 15 tot zondag 17 november 2024 in Brussels Expo. Van 11 tot 14 januari 2024kan je in het MECC Maastricht terecht voor InterClassics Maastricht. Meer info vind je ophttps://interclassics.events