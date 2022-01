Koen Wauters geraakte amper uit zijn woorden tijdens muzikale ode aan Stefaan Fernande in ’24 UREN LIVE’

Zondag even na 11 uur zongen Kris en Koen tijdens ’24 UREN LIVE’ drie nummers ‘California’, ‘Vonken en Vuur’ en ‘Nobelprijs’, die componist Stefaan Fernande uit Middelkerke voor hen schreef. Een mooie hommage aan de betreurde singer-songwriter, die vorig jaar overleed.

Op dinsdag 7 september 2021 stond het Vlaamse muziekland op z’n kop door het onverwacht heengaan van Stefaan Fernande uit Middelkerke. Stefan stond zelden in de spotlights, maar hij was wél de man achter zoveel hits.

In het voorjaar van 2021 schreef hij nog ‘Vuurwerk’ voor Camille. Hij schreef ook talrijke andere teksten voor bekende Vlaamse artiesten, zoals voor Christoff, Garry Hagger, Isabelle A., Dean, Udo, Bart Kaëll, Dana Winner… én ook voor Clouseau. Met Koen en Kris had hij al jaren een heel goede band. Zijn nummers ‘Nobelprijs’, ‘Vonken en vuur’ en ‘California’… werden échte toppers.

Plots overleden

Tijdens ’24 UREN LIVE’ brachten Koen en Kris een ode aan Stefaan en zongen ze de drie hits die hij voor hen schreef. Maar eerst sloeg Kris van Clouseau een babbel met Rani De Coninck. “Stefaan was een bijzonder getalenteerde songwriter, die voor heel veel mensen in Vlaanderen liedjes schreef. In 1995 schreef hij voor ons ‘Nobelprijs’, zijn eerste grote hit. Sinds 1995 schreef ik met Stefaan heel veel teksten. Hoeveel? Och, bijna àlles. In maart brengen we een nieuw album uit en ook deze teksten schreef Stefaan, die één van mijn beste vrienden was geworden. Zijn overlijden was heel plots. Eén maand eerder verloor hij zijn echtgenoot. Het was absoluut een serieuze slag op onze kop. Songs schrijven kan je niet leren. Je kan enkel verbeteren. Sommige mensen hebben dat niet, dat is niet erg. Maar als je zoiets kan… Vanaf de eerste seconde dat ik met Stefan samenzat, inspireerden we elkaar. Zo ontstond er een bijzondere waardevolle vriendschap.”

“We missen hem”

Clouseau zong de drie liedjes en net na ‘California” zei Koen: “Ik geraakte net amper uit mijn woorden, maar dat komt vaak voor wanneer ik over Stefan spreek. Het komt erop neer dat we hem heel erg missen en super dankbaar zijn voor al die fantastische nummers die hij schreef.” Het beperkt aanwezige publiek zag dat het goed was en zeker nadat Koen opriep of ‘ze nog wakker waren in de tent’, waarna iedereen ‘Vonken en vuur’ uitbundig meezong. (PADI)