Koen De Smet uit Nieuwpoort sluit met een uitgesproken feestplaat ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’ een turbulente periode af

Naast zijn succesvolle ‘Neyman, De Ultieme Hommage’-concerten heeft de 48-jarige Koen De Smet nog een andere artistieke kant die hij laat horen op ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’. Voor Koen is het een uitgesproken feestplaat met veel levenswijsheid en een persoonlijk verhaal waarmee hij een turbulente periode afsluit. “Dat ik al vele jaren op de podia mag staan als artiest is een luxe waar ik heel dankbaar voor ben. Succes en erkenning zorgden niet alleen voor mooie momenten, maar brachten voor mij persoonlijk ook heel wat uitdagingen mee die me bijna de das omdeden. ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’, dan zou ik sommige zaken zeker anders aanpakken”, zegt Koen De Smet openhartig.

Samen met Nathalie, zijn echtgenote, was Koen De Smet jarenlang de boekingsagent en persoonlijke vriend van wijlen Benny Neyman (‘Waarom Fluister Ik Jouw Naam Nog’, ‘Ik Weet Niet Hoe’). “Benny was voor mij een bron van energie en inspiratie. Met zijn tijdloze muziek raakt hij mensen, wat voor mij ook de reden is waarom ik dat knappe repertoire als ‘een muzikale erfenis’ onder de aandacht blijf brengen tijdens mijn ‘Neyman, De Ultieme Hommage’-concerten. Dat is één facet van Koen De Smet, want daarnaast heb ik het geluk dat ik al vele jaren kan meedraaien in de showbizz met mijn eigen liedjes. Dat feestelijke muziek therapeutisch werkt, bewijs ik met mijn nieuwe single ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’. Het is een echte feestsong waar je meteen vrolijk van wordt en die je instant meezingt. Als je goed luistert naar de tekst zit er ook nog eens universele levenswijsheid in. Hoe vaak zeggen mensen niet tegen elkaar dat ze bepaalde dingen anders zouden aanpakken als ze op vooraf wisten hoe iets zou uitpakken? Die gedachte is ook van toepassing op mezelf. Ik heb ook een tijdje geworsteld met drank, had foute vrienden en zat in een leven dat niet echt van mij leek te zijn. Ja, dat was een pittig gevecht (stilte). Gelukkig kon in mezelf herpakken. Met vallen en opstaan, dankzij mijn mentale veerkracht en de steun van mijn thuisfront en mijn partner. Door haar ben ik gaan inzien wat echt telt. Zij gaf mij de kracht om opnieuw te beginnen, mijn talenten te omarmen en mij te laten omringen met de juiste mensen. ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’ is voor mij persoonlijk ook een mooie afsluiter van dat hoofdstuk.”

Koen De Smet in actie tijdens een optreden. © PADI/OBI

Het knappe aan Koens nieuwe single ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’ is dat hij als polonaisehit perfect past na de ‘Engelbewaarder’ van Marco Schuitmaker of Frans Bauer zijn ‘Heb Je Even Voor Mij’. “Het zou leuk zijn als het liedje op die manier ook zijn weg vindt bij het grote publiek. Het is inderdaad een meezinger die blijft plakken. Ideaal om te draaien op het carnaval. Gezien mijn Oost-Vlaamse roots zou het fantastisch zijn mochten we dit nummer kunnen voorstellen op Aalst Carnaval of op alle andere plekken in Vlaanderen waar ze dit vieren. Ik heb ooit nog met de Aalsterse Gilles gespeeld, dus ik weet waarover ik het heb”, zegt Koen met een brede glimlach. (PADI)

De nieuwe single ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’ van Koen De Smet verscheen op het label van The Music Office en is nu digitaal beschikbaar.