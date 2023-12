Koen De Smet uit Nieuwpoort herdenkt 15-jarig overlijden van zijn vriend Benny Neyman met persoonlijke ode

In februari 2008 overleed Benny Neyman op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De in Maastricht geboren mijnwerkerszoon was onmiskenbaar een van de grootste Nederlandse artiesten en ook bij ons bekend met klassiekers als o.a. ‘Waarom fluister ik je naam nog’, ‘Ik weet niet hoe’, ‘Vrijgezel’, enz. Met 25 albums, 20 theatershows en doortochten op o.a. ‘Het Schlagerfestival’ was hij één van de actiefste artiesten van zijn generatie. Vijftien jaar na zijn overlijden brengt Koen De Smet uit Nieuwpoort, die jarenlang met hem bevriend was en in Vlaanderen met zijn kantoor The Music Office de boekingen voor Benny verzorgde met zijn nieuwe single ‘Benny’ een pakkend, emotioneel eerbetoon.

“In amper 10 minuten stond de tekst op papier, want de oprechte woorden voor mijn goede vriend en mentor rolden eruit. Bij het inzingen kwamen er heel wat emoties los, maar ik ben blij dat ik dit kon doen voor hem. Naast de single wil ik in de toekomst met zijn repertoire verder aan de slag tijdens de optredens en in de theaters. Aan de reacties die ik de afgelopen dagen kreeg uit Nederland én Vlaanderen merk ik dat de mensen hem nog nog steeds niet zijn vergeten. Een fan van Benny mailde me de afgelopen dagen: “Koen, jouw nieuwe single is prachtig. Die zou perfect passen in het mooie repertoire van Benny. Hij zou trots op je zijn.” Het was één van de vele warme reacties die echt deugd doen”, zegt Koen De Smet trots.

Op de valreep van het jaar brengt Koen De Smet met ‘Benny’ een eerbetoon aan de 15 jaar geleden overleden zanger Benny Neyman. Geïnspireerd door zijn grote voorbeeld trok Koen alle registers open voor een nummer dat inhoudelijk en muzikaal kleeft aan het lijf. “Ik overdrijf niet als ik zeg dat Benny Neyman zijn stempel drukte op mijn leven. Zonder hem was ik nooit geworden wie ik nu ben, zeker muzikaal niet. Hij heeft mij veel geleerd over artistiek leiderschap en het vertalen van emoties naar muziek. Ik vond dat de herdenking aan het overlijden van Benny dit jaar enigszins onderbelicht bleef en iets speciaals verdiende. Daarom componeerde ik speciaal voor hem deze ode. Alles zit erin: zijn verhaal, ons verhaal, zijn teksten, zijn muziek. Ook voor mij brengt het een bijzonder emotioneel moeilijk jaar tot een geweldig einde. Ik ben blij dat ik met ‘Benny’, maar ook andere songs uit zijn repertoire straks weer op het podium mag staan. Meer dan ooit leeft zijn muziek. Het zijn liedjes die iedereen kan meezingen, dus dat eerbetoon met ‘Benny’ is meer dan terecht.” (PADI)

De nieuwe single ‘Benny’ van Koen De Smet verscheen op TMO-label en is vanaf nu overal digitaal beschikbaar.