Koen Crucke rijdt op zaterdag 30 juli van De Haan naar Middelkerke voor ‘One Night Only’

Koen Crucke, Ann Van den Broeck, Helle Vanderheyden en andere musicaltoppers gaan het dak van de Proximus Pop-Up Arena er op zaterdagavond 30 juli volledig afblazen tijdens hét grootste en zotste musicalfeest ooit. Daarvoor rijdt Koen Crucke zelfs vanuit zijn woonplaats De Haan naar Middelkerke.

Op 18 april 2017 zag productiehuis Deep Bridge het levenslicht. Met producties als ‘Sneeuwwitje’, ‘The Sound of Music’, ‘MAMMA MIA!’, ‘RENT’, ‘Robin Hood & ik’ en ‘Charlie and the Chocolate Factory’ op het menu, kunnen we absoluut al spreken van een grand cru-jubileumjaar, maar bij Deep Bridge gaan ze er zoals genoegzaam bekend al eens graag losjes over. Dat ‘los erovertje’ kreeg de titel ‘One Night Only’, de datum voor het feestje werd geprikt op 30 juli 2022 en locatie de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke aan’t zeetje.

‘One Night Only’, hét grootste en zotste musicalfeest van Vlaanderen, verzamelt een pak musicalsterren op het podium. Dat de nachtegaal Helle Vanderheyden en haar onnavolgbare partner Nordin ‘Wonka’ De Moor de bühne zullen delen tijdens de festiviteiten, is al even geen geheim meer. Maar ook Ann Van den Broeck, Koen Crucke, Ruben van Keer, Lien Van den Bossche, Pieter Jan de Paepe, Stany Crets, Jasmine Jaspers en Laurenz Hoorelbeke zijn artiesten pure klasse.

Geef die klasbakken dan nog eens een straf live orkest, een steengoed ensemble en de allergrootste musicalhits, en je weet dat er na afloop van ‘One Night Only’ geen sprake meer zal zijn van een dak op de Proximus Pop-Up Arena. Ze brengen trouwens niet alleen de grootste hits en classics uit producties die Deep Bridge in de afgelopen 5 jaar op de planken bracht, maar ook uit de musicals die ze nog gaan, ooit willen of misschien zelfs nooit zullen brengen. Bereid je dus maar voor om lekker los te gaan op ‘The Time Warp’, leef ‘La Vie Bohème’ en dans een gat in de nacht op ‘Dancinq Queen’. (PADI)

Dit waanzinnige, niet te missen verjaardagsfeestje voor 5 jaar Deep Bridge, maakt op 30 juli 2022 van Middelkerke dé musicalhoofdstad van Vlaanderen…for ‘One Night (and One Night) Only’ and everyone is invited!

Tickets & info: www.deepbridge.be