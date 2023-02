‘Koeken fretten en brullen’ met de late-night show van Lukas Lelie in De Biekorf in Brugge

Lukas Lelie strijkte met z’n nieuwe zaalshow ‘Kwestie Van Smaak’ neer in het klein maar gezellig theaterzaaltje van De Biekorf in Brugge. Door het grote succes moest de stand-up comedian een tweede show aankondigen: een late-night show waarin Lukas een extra knopje van z’n hemd openzette.

Eerst en vooral moet ik toch toegeven dat ik persoonlijk niet veel ervaring heb wat stand-up komedie betreft. Maar godverdomme – sorry voor mijn woordkeuze – ik heb gegierd van het lachen, met zijn nieuwe zaalshow: ‘Kwestie Van Smaak’. Echt waar! Veel mensen hadden de afgelopen jaren tijd om na te denken wat ze willen doen met hun leven, waar ze blij van worden en wat ze kunnen missen. Niet zo bij Lukas Lelie. Hij weet al lang waar hij blij van wordt: eten! Dat bewees hij ook dat hij van eten hield. Bij het binnenkomen kreeg iedere aanwezige een croppers koekje. Eén van de favoriete koekje van de komiek. Het was heel frappant. Midden in zijn show nam hij een stoel en aten we met gans het publiek een koekje op. Heel eigenaardig en zo ongemakkelijk maar hilariteit alom. Het idee dat we echt samen het koekje opaten was zo vreemd dat ik echt goed moest opletten om mij niet te verslikken in het koekje. Het was zo’n apart gegeven.

Beste lezer, ga alstublieft naar Lukas Lelie kijken. Een openbaring voor iedereen die een off-day heeft of om even je zorgen te vergeten. Lukas doet het voor jullie. Het enige wat jij moet doen is een kaartje kopen, plaatsnemen in de zaal, achterover leunen, lachen en gieren. Vertier gegarandeerd. Voor wie denkt van: “Hmmm, wat als ik honger krijg?”. Hij trakteert met een koekje tijdens de voorstelling. Een bericht aan Lukas Lelie: tot bij jouw volgende nieuwe zaalshow! Wij zijn dan zeker terug van de partij. We leerden je ‘toevallig’ kennen, maar we blijven TROUWE FANS! Chapeau Lukas én ochja… dank voor het koekje! (PADI & Mervyn)

Lukas Lelie komt in West-Vlaanderen nog naar Ieper (zaterdag 4 maart) en Zonnebeke (vrijdag 12 mei). Zijn volledige kalender én tickets kan je verkrijgen via www.lukaslelie.be.