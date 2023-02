Knokse Maike Boerdam keert met ‘Mannen van de golf’ terug naar West-Vlaams nest

Komende donderdag gaat in het Antwerpse theater Elckerlyc het nieuwste stuk in première van de Sven De Ridder Company. Ditmaal trekken de heren en dames hun golfschoenen aan om er de komedie ‘De mannen van de golf’ te brengen. Voor het eerst in hun midden: de in Knokke-Heist geboren actrice Maike Boerdam. Nadat ze vorig seizoen al eens in het EWT in Deurne stond met het stuk ‘De scheve schaats’ van Ieperling Jeroen Maes, mag ze de komende drie weken en half opnieuw Antwerpen onveilig maken. Over een goede maand al, op zaterdag 25 maart, zal het gezelschap ook halt houden in CC De Leest in Izegem. Dat De Ridder en co daar altijd graag over de vloer komen, kon u in eerdere stukken al lezen. Wie weet reikte Maike Boerdam in een gesprek met ons wel de precieze reden daarvoor aan.

“Veel theaters in West-Vlaanderen worden nog steeds gerund door vrijwilligers”, weet ze. “Die mensen zijn erg betrokken en begaan met de stukken die er worden gespeeld. Niet alleen met de ticketverkoop, maar ook met de acteurs. Ze willen je in de watten leggen van hier tot in Tokio. Dat is zo wonderbaarlijk en zo mooi om te zien. Het is voor ons als acteurs natuurlijk wel een eindje rijden en zeker voor mij. Vanuit Den Haag ben ik natuurlijk nog langer onderweg naar Izegem dan naar Antwerpen, maar dat heb ik ervoor over. Misschien is dat ook wel een deel van de verklaring. Veel West-Vlamingen weten immers dat heel veel cast- en crewleden vaak een heel stuk verder moeten rijden, waardoor het misschien wel extra wordt geapprecieerd dat die mensen dat ook effectief doen voor hen.” Al hoopt ze wel dat de mensen uit Izegem haar voldoende zullen begrijpen. “Dat heeft natuurlijk niets met Izegem te maken, maar alles met het feit dat ik van Sven en Brik een echte Hollandse mag spelen. Ik heb zelfs dingen in het script mogen aanpassen, omdat ze bepaalde dingen in Nederland anders zouden zeggen dan zoals het in hun script stond en daar stonden ze wel voor open. Mijn personage is trouwens een echte Hollandse trut. Een del, om het in het mooi Nederlands te zeggen.”

De cast van ‘De mannen van de golf’. © PADI/Tom

Volgens de informatie op de sociale media van de Sven De Ridder Company, mag Maike Boerdam de rol van weduwe Delphine Koeman-Van Bommel spelen. Een vrouw die graag haar verworven rijkdom etaleert op de golf. “Ze zijn eigenlijk allemaal nogal op geld belust, die mannen van de golf,” legt Boerdam uit. “Behalve eentje, maar dat is voor de duidelijkheid niet meteen mijn eigen personage. Delphine wist immers een hele rijke en hele oude man aan de haak te slaan en daar begint het stuk dan ook mee. Vanaf dan gebeurt er heel wat en is het natuurlijk nog maar de vraag of die man ook effectief zo rijk is of was.” Maar hoe zit het dan met de zogeheten swing van die rijke weduwe? “Ik kan helemaal niet golfen, dat is echt verschrikkelijk. Ik heb dat zelfs nog nooit gedaan en dat is eigenlijk ironisch, want hiervoor was ik al op tournee met het stuk ‘Brasschaatse huisvrouwen’ dat zich óók op een golfterrein afspeelde. De mannen hebben wél les genomen. Op de enige vrije zondag die we op dat moment hadden. Helaas kon ik toen niet. Ik heb immers ook nog een zoon waar ik graag wat tijd voor vrij wil maken. Misschien moet ik die lessen de komende weken wel nog eens proberen in te halen. Dan kan ik je op dat moment beter vertellen hoe het gesteld is met mijn swing (lacht).”

Sven De Ridder bij ‘zijn’ cast. © PADI/Tom

“Een aantal jaren geleden heb ik in het EWT al eens mogen samenwerken met Linda De Ridder. Dat is echt een superlieve vrouw. Op dat moment had ik al heel wat positiefs gehoord over de Sven De Ridder Company, op alle vlakken. Ik dacht toen bij mezelf dat als dat een familietrek was en Sven ook zo was, dat de verhalen wel klopten van dat welkom voelen en die professionaliteit. Een beetje later kwam ook effectief de vraag van Sven of ik het zag zitten om mee te spelen en daar heb ik toen ook geen seconde over getwijfeld om daar gewoon ja op te zeggen. Héééél graag, zelfs! Al was het voor mij wel even slikken toen ik te horen kreeg dat ik het script nog niet van tevoren mocht lezen. Dat is bij hen niet noodzakelijk omdat het op dat moment nog niet af is, maar omdat het bij hen een traditie is dat het script pas een eerste keer wordt bekeken tijdens de eerste gezamenlijke lezing. Dat was voor mij een totaal nieuwe manier van werken en dat heb ik nooit eerder geweten in mijn carrière. Maar ik kon me moeilijk voorstellen dat je als organisatie zo’n goede naam hebt in showbizzland en dan met een slecht script zou komen opdraven. Intussen sta ik er gewoon tussen en kan ik die positieve verhalen die de ronde doen alleen maar bevestigen. Het is heel fijn en gezellig. Het is natuurlijk wel hard werken, maar ze gaan echt zo mooi en zo liefdevol met hun materie om. Niet alleen met hetgeen ze zelf geschreven hebben, maar ook hoe ze het spelen en hoe je als acteur de ruimte krijgt om dingen uit te proberen. Het is echt heerlijk om te werken! Als actrice kan je je gewoon geen betere manier wensen dan deze.”

© PADI/Tom

Hoewel Maike Boerdam een volbloed Nederlandse is, is ze toch nog vaak in België te vinden, zo blijkt. “Mét zelfs West-Vlaamse invalshoeken. Zo ben ik geboren in het ziekenhuis in Knokke en bracht ik een deel van mijn jeugd door in Knokke en Brugge. De laatste jaren pendel ik quasi voortdurend tussen Nederland en België om opdrachten af te werken en daar ben ik alvast heel dankbaar voor dat ik dat allemaal mag doen.” Ook de volgende productie die ze deze zomer zal afwerken in het Nederlandse Leeuwarden, blijkt voor haar een link te hebben met onze provincie. “Deze zomer speel ik inderdaad een spektakelmusical die draait rond de Elfstedentocht. Met Vlaming Luc Peumans achter de productieknoppen, die trouwens eerder al meewerkte aan onder meer ’40-45’ en ‘Daens’ in het Studio 100 Pop-Up Theater. Met hem heb ik in 1999 mijn allereerste professionele productie afgewerkt en mijn herinneringen aan de Elfstedentocht katapulteren mij helemaal terug naar mijn jeugdjaren. Ik ben immers opgegroeid aan de oevers van de Damse Vaart. Die vriest in de winterperiode regelmatig eens dicht. In 1985 en 1986, het jaar van de twee Elfstedentochten na elkaar, was die zelfs zodanig dichtgevroren dat ik samen met mijn ouders via Hoeke en Damme naar Brugge geschaatst ben en terug. Je mag het van me aannemen dat dat toch wel behoorlijk wat kilometers waren om met negen- of tienjarige korte beentjes te moeten doen.” (PADI & Tom)

‘De mannen van de golf’ speelt van donderdag 23 februari tot en met zondag 19 maart in theater Elckerlyc in Antwerpen en komt op zaterdag 25 maart om 20 uur naar CC De Leest in Izegem. Tickets voor deze voorstelling zijn te vinden via http://www.svenderiddercompany.be/.