Klasgenoten van Kitana steunen haar tijdens singlevoorstelling in Izegem

Marthe, Obi, Isalien, Luna, Lucas, Sean, Jasper én Sarah, – alleen 17, 18 of 19 jaar – waren erbij toen klasgenote Kitana haar nieuwe single voorstelde in zaal Mandeldaele in Izegem.

De zeventienjarige Kitana uit Wevelgem zit in het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Dat ze enorm wordt gesteund door haar klasgenoten bewijst hun aanwezigheid op haar singlevoorstelling. De leerlingen zorgden via de ouders zelf voor vervoer, zodat ze veilig vanuit hun woonplaats in Izegem geraakten en natuurlijk ook veilig terug thuis geraakten. En of het leuk was? Zeker en vast! En of Kitana gelukkig was? Natuurlijk, zo’n speciale avond in het bijzijn van klasgenoten die je steunen, vergeet je immers niet. Haar medestudenten vertrokken met een single terug naar huis. (PADI)