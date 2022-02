Klaas Delrue van Yevgueni: “We spelen op vrijdag 29 april voor de allereerste keer in De Kreun in Kortrijk”

“Ik woon in Mechelen, maar ik ben afkomstig van Rekkem, een deelgemeente van Menen maar ook nabij Kortrijk. Op vrijdagavond 29 april spelen we met Yevgueni voor de allereerste keer in De Kreun in Kortrijk. Dat is bijna niet te geloven na 22 jaar, maar we zijn zeer blij dat het deze keer is gelukt. We gaan er een serieuze lap op geven”, zegt Klaas Delrue, frontman van Yevgueni tijdens onze babbel over hun nieuw album ‘Straks is ook goed’.

Ze zijn zeldzaam. Groepen die nog weten te verrassen met hun zevende album. Yevgueni is dan ook een zeldzame groep. Avontuur en nieuwsgierigheid zitten in haar DNA. Na – meer dan – 20 jaar is er ook voldoende zelfkennis opgebouwd. Dat alles laat zich horen op ‘Straks is ook goed’, een volbloed popplaat die pendelt tussen eigentijds en tijdloos. Twee woorden die Yevgueni – met de steun van producer Luuk Cox – feillozer dan ooit tevoren in elkaar laat overvloeien. ‘Straks is ook goed’ is het zevende studioalbum van Yevgueni, de groep die zich stilaan opmaakt voor de viering van haar zilveren jubileum. Yevgueni is overal welkom. De groep speelt zowel in schouwburgen en rockclubs als in kerkgebouwen en op festivalpodia.

En toen kwam album nummer zeven. Was het een moeilijk proces?

Klaas: “Straks is ook goed’ is een nieuwe aflevering van een mooi opgebouwd vervolgverhaal. Het begon allemaal in 2005 met ons eerste album ‘Kannibaal’. Toen waren we jonkies die studeerden in ‘de Grote Stad’ en zongen we over onze toekomstplannen en onbereikbare liefdes. Onderweg zijn we vaders geworden, hebben we mensen gewonnen en verloren en trekken we ons nog steeds het lot van de hele wereld aan. Je hoort thema’s als lockdowns, een soort midlife maar dan zonder ferrari (lacht). En ik probeerde ook de klimaatzaak uit te leggen aan mijn vijfjarige dochter. Ik probeer steeds meer teksten te schrijven die wel duidelijk herkenbaar zijn, maar ook zo pöetisch mogelijk. Ik vind wel dat het ergens over moet gaan, maar het moet niet per se voor iedereen over hetzelfde gaan”. Tekstueel is ‘Straks is ook goed’ een tweelingbroer van voorganger ‘Tijd is alles’ (2017), de plaat van ‘Adem’, ‘Nooit naar nergens’ en ‘Waar jij niet bent’. Weet je, het werd eigenlijk een heel vlot proces. We hadden wel door corona meer tijd en dat was de enige positieve keerzijde aan gans de miserie. Ik heb ook meer tijd genomen. Maar het schrijven, het maken van de liedjes, ging heel vlot. Er was een lastige periode van frustratie en onzekerheid, maar dat vertaalde zich heel vlug in inspiratie.”

© Diego Franssens

Je was ook niet vermoeid, want je moest het schrijven niet combineren met optredens. Juist toch?

Klaas: “De vermoeidheid was dubbel. Je wordt ook mentaal heel moe van niets te doen. Ik moest even doorbijten, omdat ik te weinig op de baan was. Ik heb ook de adrenaline gemist, maar ik leerde als schrijver hoe je energie kan bijtanken door te fietsen, door te wandelen, door even weg te lopen van je kinderen die thuis waren op momenten wanneer ze normaal niet thuis zijn. Maar het was ook een ideale periode om te schrijven, om inspiratie te vinden.”

Wat staat er allemaal op dit album?

Klaas: “Het zijn liedjes die zijn geïnspireerd door opgesloten te zitten of door te wachten tot we weer mochten reizen, op café gaan of optreden. Maar je probeert ook iets anders te schrijven, zoals de liefde die altijd terug komt. De inspiratie en positiviteit die je van kinderen krijgt of van jonge mensen. Maar er staan ook liedjes op over het worstelen rond een onzekere toekomst of het ontsnappen naar andere oorden. Dat zijn ook dingen los van corona.”

Sta je altijd terug op een podium?

Klaas: “Eind maart zijn we terug vertrokken met optredens die zijn verplaatst. Maar we komen op vrijdagavond 29 april naar De Kreun in Kortrijk. Zelf ben ik van Rekkem, maar we kwamen nog nooit af naar De Kreun in Kortrijk. We gaan er een feestje van maken. De festivals moeten nog volgen. De clubtour is verspreid over alle provincies. Eén in West-Vlaanderen, dan Gent, Sint-Niklaas, Leuven en ook één in de Kempen. Er zitten daar nog verjaardagsconcerten van april 2020 tussen, die vier keren werden verplaatst. De release van de cd gebeurde tegelijk in Vlaanderen en Nederland. Nu komen er drie shows bij in Nederland.” (PADI)

Yevgueni (°2000) is een meerderjarige Nederlandstalige popgroep. Haar eerste single ‘Als ze lacht’ is meteen een evergreen. De teller staat na twee decennia op 100.000 verkochte platen en 750 concerten. De populariteit piekt in plaatsen als Leuven (Het Depot), Brussel (AB), Antwerpen (Roma, Arenberg, Nekka), Mechelen (Maanrock) en Dranouter. Yevgueni heeft 20.000 volgers op Facebook en werd in 2021 beluisterd door 300.000 mensen in 106 landen. De groep heeft 4 nominaties voor een MIA op haar naam staan. In 2013 wint ze als Zjef Geenie de Vlaamse Cultuurprijs voor Muziek. De cd is te verkrijgen in de platenhandel of ook via alle grote streamingsplatforms. De info en data van de clubtour vind je terug op de website van Yevgueni. Klaas is op zondag 27 februari tussen 10 en 12 uur te zien in het programma Herbert op MENT TV.