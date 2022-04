Kitana trok na drukke muzikale weken met enkele klasgenoten op rondreis doorheen Griekenland

Kitana uit Wevelgem stelde haar single ‘Ik wil’ voor in het bijzijn van talrijke collega-artiesten en klasgenoten in zaal Mandeldaele in Izegem. De zangeres heeft drukke weken achter de rug, zodat ze besloot van met enkele klasgenoten eens te genieten van enkele dagen vakantie in Griekenland.

Kitana trok, samen met klasgenoten van het zesde jaar van het Sint-Aloysiuscollege in Menen, op rondreis doorheen Griekenland. Eén week lang bezochten ze enkele van de mooiste plaatsjes van dat land. Ze begonnen in Kalamaki en eindigden de reis in Athene, de hoofdstad van Griekenland.

Kitana met klasgenoot Obi Carrein in Griekenland © Obi Carrein

Door de week heen zagen ze verschillende musea, steden en overblijfselen van de Griekse Oudheid, zoals het orakel van Delphi. In de vooravond en avond was er natuurlijk ook wat tijd voor ontspanning. Kitana (17) en haar klasgenoten hebben veel gelachen, maar zongen ook samen haar nieuwe song ‘Ik wil’. Voor haar zijn die dagen momenten die ze zal blijven koesteren en waaraan ze nog vaak zal terugdenken. Na een toch wel drukke, maar welverdiende vakantie is het nu tijd voor Kitana om er terug volop in te vliegen en haar muziekcarrière verder uit te bouwen. (PADI & Obi)