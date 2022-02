Kitana (17) uit Wevelgem en Dirk Duval (68) uit Eeklo zingen samen het duet ‘Vang het licht’

Er is een nieuw duet uitgebracht. Ze vormen geen koppel, maar ze houden allebei zoveel van muziek. De jonge Kitana (17) zingt samen met de ervaren Dirk Duval (68). Ze zingen samen ‘Vang het licht’.

Twee jaren zijn voorbijgevlogen aan lichtsnelheid. Jong, oud, vrouw, man, alle generaties beleefden een donkere periode. Het was gedaan met bourgondisch feesten, want iedereen werd gedwongen om een winterslaap te houden die bijna twee jaar duurde. Gelukkig is er licht aan het einde van deze donkere tunnel. Dirk Duval en Kitana pakken daarom samen uit met een nummer vol hoop en symboliek.

Licht, dat is leven, alle generaties zien dàt licht, willen het elk op hun manier vastpakken en vooral als een goudschat vasthouden. In ‘Vang het licht’ vertellen Dirk Duval en Kitana hoe belangrijk het is om opnieuw te kunnen leven met een positieve kijk op de toekomst. ‘Vang het licht’ is een combinatie van hoop, warmte én een boodschap voor ieder van ons: geluk, licht, ontdek het én vooral pak het vast, vang het licht, het kleinste straaltje zorgt uiteindelijk voor hét licht aan de horzion. (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via alle grote streamingsplatforms. Info en boekingen: info@happyfeniks.com – www.st-entertaincompany.be