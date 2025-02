Kidspopduo BlitZ scoor met eerste Vlaamse versie van ‘Squid Game’-hit ‘Rond en Rond’!: “We schreven een speelse Vlaamse vertaling”

Ze staan bekend om hun verrassende stunts en catchy kindermuziek, en nu doet BlitZ het opnieuw! Het vrolijke kidspopduo, bestaande uit Pieterjan Beheydt uit Otegem en Jens Declerck uit Meulebeke, heeft als eerste in Vlaanderen een Nederlandstalige versie gemaakt van het razend populaire Zuid-Koreaanse kinderlied ‘Dunggulge Dunggulge (Round and Round)’, dat te horen is tijdens de “mingle game” in seizoen 2 van de Netflix-hit Squid Game.

Van Netflix-hype naar een carnavalsgimmick. Hoewel ‘Squid Game’ allesbehalve een kinderserie is, bleef het vrolijke kinderliedje meteen hangen bij BlitZ. “Dit is zó aanstekelijk, we moesten hier iets mee doen,” vertelt Pieterjan. “We schreven een speelse Vlaamse vertaling en nog geen paar dagen later stonden we al in de studio.” Het resultaat? ‘Rond en Rond’, een feestelijke en meezingbare track, die ook perfect past bij de carnavalsgekte. Een primeur in Vlaanderen, en misschien wel de volgende virale hit onder kinderen! Want op TikTok werd een teaser naar het nummer al massaal bekeken. (PADI)

De single is te downloaden via de grote streamingplatforms.