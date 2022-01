Kevin & Romina zijn al vijf jaar een muzikaal koppel, maar helaas kunnen ze dat niet écht vieren

Het muzikale duo Kevin (34) & Romina (28) uit Middelkerke zijn al meerdere jaren samen als koppel, maar vormen ook al vijf jaar een muzikaal koppel. In de voorbije jaren stonden ze al heel veel op het podium, maar tijdens hun jubileumjaar helaas niet wegens corona. In de komende maanden hopen ze toch nog dat jubileum op een waardige muzikale manier te kunnen vieren.

Hoe gaat het met jullie?

Kevin: “Toch redelijk goed.”

Romina: “Momenteel nog allemaal goed. We kregen nog geen corona. We zijn nog één van de weinigen. We zijn bewust wat er kan gebeuren als je besmet bent. ’t Is niet enkel dat wij thuis moeten blijven, maar ook onze familie, kinderen, fans kunnen ziek worden en moeten dan in quarantaine.”

Hoe gaat het met jullie muzikale carrière?

Romina: “We organiseerden in december een kerstconcert. Dat verliep heel goed ondanks het feit dat er maar 200 mensen mochten binnen komen.”

Wat staat er voor 2022 allemaal op de planning?

Romina: “Hopelijk een nieuwe single. We ondersteunen alles zelf en dus zijn we aan het wachten tot we kunnen optreden en ons muzikaal spaarpotje wat groter wordt, zodat we terug een nieuwe single kunnen opnemen.”

Kevin: “Ik hoop ook dat we dit jaar terug een optreden kunnen verzorgen in Bistrant Villa Nova in Middelkerke, zoals we dat al enkele jaren organiseerden.”

Wanneer kwam jullie laatste single uit?

Romina: “In 2019. Daarna werden we twee jaren geconfronteerd met corona en was dat moeilijk hé. We brachten wel een mini-album uit. De bedoeling was om daarna een full-album uit te brengen, maar toen kwam corona.”

Blijven jullie niet trappelen? Geraken jullie niet vooruit met de carrière?

Kevin: “We treden niet enkel op in onze provincie hoor. We traden ook al op in Limburg en Antwerpen.”

Romina: “Er mogen maar 200 mensen binnen en dat is niet evident voor optredens. Net voor corona traden we toch wel 150 keren per jaar op. Dat is toch niet slecht hé.”

Als muzikaal duo doen jullie alles zelf en hebben jullie geen nationaal contact of management. Dat is toch een nadeel?

Romina: “Het heeft voor- en nadelen. Heb je een management, dan valt er wel veel werk voor jezelf weg en ligt de focus op de optredens. Doe je alles zelf, dan zit je ook nog met die administratieve mallemolen en daar kruipt er inderdaad veel tijd in. Maar we doen enkel wat we graag doen. We zingen wat we willen, we doen qua nummers wat we willen, enz.”

Hoeveel jaar vormen jullie al een muzikaal paar?

Kevin: “Dit jaar vieren we ons jubileum of vijf jaar. In november 2022 is het zes jaar, maar nu zitten we nog aan vijf jaar.”

Romina: “Echt vieren konden we dat nog niet wegens… corona. We wachten af wat de toekomst zal brengen, hoe de coronaregels gaan wijzigen. Dan zullen we dit jubileum zeker nog eens vieren.”

Willen jullie in de voetsporen van Sasha & Davy treden als muzikaal koppel?

Romina: “Sasha & Davy zijn supergoed bezig, hebben mooie liedjes, maar wij proberen te vermijden om liedjes te zingen dat de andere duo’s ook brengen. Dat is hun cocoon en wij willen onze eigen stijl brengen. In de toekomst denken we wel aan nieuwe liedjes, maar nu zitten wij nog in een fase dat we geven aan de mensen wat ze graag horen. Maar geen paniek, we zijn aan het verjongen, ’t komt…”

Jij bent jarig op kerstdag. Een speciale dag?

Romina: “Inderdaad, met kerstavond vierden we met een vriend. Met kerstdag met mijn broer en de kindjes. We vieren dat altijd in familiale kring. Mijn mama is jarig op 1 januari. En ons zoontje is op 18 december jarig en mocht toen tien kaarsjes uitblazen. Dat is drie weken na elkaar feest. Dat is een leuke periode, met veel versieringen in huis. Dit jaar zelfs met drie kerstbomen. De ene is onze traditionele boom die er staat. De tweede boom is één van onze zoon Alejandro, die een boom naar zijn goesting wilde en de derde kerstboom brachten we mee van ons kerstconcert, richting onze woning. Het werd dus wel een aparte kerst met drie kerstbomen.” (PADI)